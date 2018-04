Los dueños de viviendas okupadas han recuperado 375 en Centro y Puente de Vallecas en dos años

25/04/2018 - 15:02

Los dueños de viviendas okupadas han recuperado un total de 375 en el distritos madrileños de Centro y Puente de Vallecas en los últimos dos años, desde que se puso en marcha la Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas.

CERCEDILLA, 25 (EUROPA PRESS)

En concreto, en el distrito Centro hay 157 ocupaciones y se han recuperado 120, y en Puente de Vallecas hay 491 viviendas ocupadas y se han recuperado 255.

La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, ha informado este miércoles que ayer se reunió con representantes vecinales del barrio de Lavapiés y del distrito de Puente de Vallecas para abordar las ocupaciones ilegales de viviendas en estos dos puntos de la capital.

"Hay que escuchar a los vecinos porque muchos están viviendo un auténtico calvario, con okupas que venden drogas, que no mantienen las normas de respeto de la comunidad, que no pagan la luz, el gas, que están hasta altas horas de la madrugada y que no tienen condiciones higiénicas las viviendas y eso lo pagan los vecinos. Por eso hay que ser más contundentes y la Ley tiene que proteger a los vecinos que están tratando de vivir tranquilas en su casa", ha dicho.

En la reunión también estuvieron presentes el Subdelegado del Gobierno, Luis Martínez-Sicluna, y el Coordinador de la Oficina de Viviendas Ocupadas de la Policía Nacional, el Inspector Jefe Sergio Gámez. Dancausa les reiteró su interés en devolver cuanto antes las viviendas a sus dueños.

De hecho, hoy ha señalado que el tiempo de recuperación de estas viviendas ha pasado de 2 años en el año 2016, a entre 15 días y 2 meses de media, desde la presentación de la denuncia en comisaría o a través de la Oficina de Ocupaciones de Policía Nacional.

La representante del Gobierno central en Madrid también se ha referido a la aprobación ayer en la comisión de Justicia del Congreso de una proposición de ley para acelerar el proceso de recuperación de las viviendas por parte de sus propietarios.

Una proposición que cree que aún hay que mejorar, "sin la menor duda" en su tránsito por el Senado con enmiendas. "Una persona que ha okupado una vivienda cuando la desokupa solo se le impone una multa de dos euros diarios en no más de tres meses, es decir, que son 190 euros. Eso significa que muchos okupas vuelven a okupar cuando hay un alzamiento judicial. Creo que la propiedad del derecho a la propiedad es uno de los elementos básicos de nuestro sistema democrático y, por tanto, hemos de protegerlo", ha añadido.

La proposición de Ley distingue de quien son las viviendas, pero Dancausa señala que lo que hay en todos los casos es una okupación ilegal, "y da igual de quien sea; lo que hay que hacer es proteger esa propiedad". "Y, por supuesto, si hay okupaciones por causas sociales ofrecerles los ayuntamientos y las comunidades tienen que resolver el problema", ha añadido.

La delegada sí ha destacado la incorporación del procedimiento exprés para los desalojos, algo que ya se está aplicando con los juicios rápidos en Madrid, donde se ha bajado de casi dos años a 15 días o un mes, pero ahora este procedimiento exprés "va a mejorar porque se va a aplicar en toda España". "En Madrid hemos mejorado una barbaridad; se han creado dos juzgados para juicios rápidos, colabora con nosotros la fiscalía y juez decano y se le está dando una fuerza mayor. Y ha credio muchídimo la desokupación", ha añadido.

En cuanto al uso delictivo de las viviendas ocupadas, Dancausa ha recordado la intensa labor que lleva a cabo la Policía Nacional para detectar los pisos, y que, gracias a la colaboración de jueces y fiscales, permitió la desactivación sólo en Puente de Vallecas, de 23 puntos de venta de droga entre finales de 2017 y principios de este año. Estas operaciones se saldaron con la detención de 54 personas.

La delegada ha insistido en la necesidad de que los propietarios de viviendas usurpadas denuncien para que se activen cuanto antes los mecanismos para la recuperación de los inmuebles.