La oposición de Guadalajara pedirá en pleno que el Maratón de los Cuentos sea declarado de Interés Turístico Regional

25/04/2018 - 15:51

Los grupos políticos en el Ayuntamiento de Guadalajara PSOE, Ahora Guadalajara y Ciudadanos van a llevar al pleno del próximo viernes, 27 de abril, una moción conjunta para solicitar al Gobierno regional que el Maratón de Cuentos sea declarado Fiesta de Interés Turístico Regional. Una propuesta a la que no se suma el Grupo Popular en el Gobierno municipal, que presentará otra en la que pide que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha colabore en esta actividad con al menos el 50 por ciento de la aportación económica y lo haga también con el Tenorio Mendocino.

GUADALAJARA, 25 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, ediles de los tres grupos políticos de la oposición solicitan al alcalde, Antonio Román, que se sume a su moción para que salga una que sea institucional. Sin embargo, el alcalde, en declaraciones posteriores a los medios tras una rueda de prensa, ha afirmado tajante que el PP apoya la actividad pero cree que desde determinadas posiciones políticas se pretende "patrimonializar un maratón que es de todos".

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Jiménez, cree que si el PP no se suma a la moción tendrá que explicarlo a los ciudadadanos, y lo mismo opina su homóloga en Ahora Guadalajara, Susana Martínez, para quien resulta "incomprensible" que una administración en vez de favorecer este evento lo trate de "boicotear".

Desde Ciudadanos, su portavoz, Alejandro Ruiz, en declaraciones a Europa Press, ha pedido al alcalde que se lo replantee porque "ha mezclado churras con merinas". Opina Ruiz que el PP, con su propuesta "intenta tender una cortina de humo y es que el equipo de Gobierno del señor Román no tiene una buena afinidad con el Maratón de Cuentos ni las personas que lo dirigen".

Según Ruiz, el PP es un experto en "echar balones fuera", y bajo su criterio, el tema de la financiación es "complementario" y lo está usando "como excusa" para poder decir que "no" a que este evento sea regional, y también "para que no se le caiga la cara de vergüenza a la hora de explicar a los guadalajareños por qué el equipo de Gobierno de la ciudad donde se hace este maratón no lo apoya".

Ruiz no ha querido valorar que el tema de la financiación se podría hablar pero cree que esta petición no tienen nada que ver con la petición para que sea fiesta de interés regional. "Nos parece inaudito que la administración local le exija a un tercero que busque financiación en otro lado", en referencia a los organizadores del evento.

Dicho esto, se ha preguntado por qué no se pide desde el Ayuntamiento que aporte también dinero la Diputación y que sea una fiesta también de interés turístico provincial y que cada uno pague un tercio del coste del evento.

EL INTERÉS DE LA JUNTA

De su lado, el alcalde ha justificado su falta de apoyo a la moción de la oposición y la presentación de otra diferente en que la Junta, institución que va a declarar el maratón fiesta de interés regional debería participar también con fondos económicos porque "es ridículo que la comunidad autónoma destine 3.000 euros al maratón y el ayuntamiento casi 70.000", ha dicho.

Por eso, ha insistido en que la propuesta de su grupo incluirá también que la comunidad autónoma financie esta fiesta y el Tenorio Mendocino --que ya es de interés regional-- al menos en el 50 por ciento" de su coste, ha precisado.