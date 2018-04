El Teatro Alhambra presenta 'Iphigenia en Vallecas', revisión del mito clásico desde los recientes recortes

25/04/2018 - 16:07

El Teatro Alhambra de Granada ofrece a sus espectadores este viernes y sábado a las 21,00 horas la representación de 'Iphigenia en Vallecas', una revisión del mito clásico vista desde los recortes y austeridad recientes.

GRANADA, 25 (EUROPA PRESS)

Está escrita por Gary Owen, con la adaptación e interpretación de María Hervás y dirección de Antonio C. Guijosa. La pieza obtuvo el premio al Mejor Texto en el Festival de Edimburgo de 2015, y Hervás obtuvo el XXVII Premio Unión de Actores. Llega a Granada tras el rotundo éxito obtenido en el Teatro Kamikaze de Madrid, según informa la Consejería de Cultura.

'Iphigenia en Vallecas' presenta a Ifi, una joven sin recursos que sobrevive como puede. No estudia ni trabaja, no sabe qué hacer con su vida; se dedica a matar el tiempo buscando gresca, emborrachándose o drogándose. Un día, en un garito, Ifi conoce a un exmilitar del que se enamora, y siente que puede dar un nuevo rumbo a su vida. Pero él no la llama ni responde a sus mensajes. Entonces Ifi entiende lo que ven los demás en ella: una barriobajera, una quinqui, alguien que no le importa a nadie.

Una nueva versión del mito de Iphigenia pretende conducir al espectador por un paisaje de pobreza y actualidad para poner en primer término cuestiones sociales y económicas candentes, como qué consecuencias tienen las medidas que se han llevado a cabo estos últimos años; quién paga esos esfuerzos que piden desde Europa a los gobiernos y desde los gobiernos a la gente y qué o a quién se está sacrificando.