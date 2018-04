A Revilla le da "pena" Cifuentes y apunta que "quizás tenga alguna patología"

25/04/2018 - 16:18

El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, no ha "querido hablar del nuevo caso" en torno a la hasta hoy presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (PP), que ha anunciado su dimisión tras publicarse un vídeo de 2011 de robo de cremas en un supermercado.

SANTANDER, 25 (EUROPA PRESS)

Sin embargo, el regionalista ha manifestado a través de su cuenta de Twitter que le "da pena" Cifuentes, y apunta al respecto que "quizás tenga alguna patología".

"No he querido hablar del nuevo caso Cifuentes, me da pena, y quizás tenga alguna patología", expresa el dirigente cántabro en un tuit en el que también alude al caso del polémico máster de la 'popular' en la Universidad Rey Juan Carlos, que se conoció hace más de un mes.

"En el tema de los másteres, hay que destapar la corrupción de una universidad pública que hace estas cosas", ha opinado Revilla en la citada red social.