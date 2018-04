Presupuestos. iglesias asegura que sin las manifestaciones de pensionistas el gobierno no habría rectificado

25/04/2018 - 16:22

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se mostró convencido este miércoles de que sin las movilizaciones de pensionistas por toda España el Gobierno no habría dado "marcha atrás" en su negativa a subir las pensiones de acuerdo con el IPC.

Se refirió así en los pasillos del Congreso de los Diputados al acuerdo entre el Gobierno y el PNV para subir todas las pensiones en 2018 y 2019 en relación con el IPC y retrasar la introducción del factor de sostenibilidad en 2023.

Ese acuerdo, aseguró, es "claramente la demostración de que los pensionistas tenían razón y el Gobierno se equivocó", y las movilizaciones han obligado al Gobierno "a rectificar a que se le cayera la cara de vergüenza". Se preguntó a continuación "por qué no han hecho esto desde el principio", y recordó cuando el Ejecutivo decía que las manifestaciones y las pancartas "no servían para nada". "Está visto que sí", sentenció, porque sin ellas no habrían tenido "que dar marcha atrás".

(SERVIMEDIA)

25-ABR-18

CLC/IPS/gja