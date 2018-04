Lambda rompe un armario este jueves en una 'performance' para reivindicar la visibilidad lésbica

25/04/2018 - 16:43

Lambda, el colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, conmemora este jueves, 26 de abril, en València el Día de la Visibilidad Lésbica, para reivindicar a las mujeres lesbianas como referentes positivos de la sociedad, a través de actividades como debates y charlas y una 'performance' que romperá un armario como metáfora.

La asociación se suma, bajo el lema 'Soy visible, por tanto existo', a esta conmemoración nacida hace diez años por la necesidad de denunciar la situación de invisibilidad vivida por el colectivo de mujeres lesbianas, explica Lambda en un comunicado.

El Día de la Visibilidad Lésbica se celebrará con una serie de actos reivindicativos de carácter gratuito y abierto a todas las personas interesadas. El programa arranca este jueves a mediodía, en la explanada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de València (UV), y se extenderá hasta el viernes 27.

Este enclave será testigo de 'Rompe las barreras de la invisibilidad lésbica y libérate', a cargo de representantes del Grupo de Mujeres de Lambda que escenificarán la salida del armario de cuatro mujeres lesbianas. A lo largo de la 'performance', las activistas leerán el 'Manifiesto Lambda del Día de la Visibilidad Lésbica' y destruirán el armario como metáfora de la consecución de la igualdad.

"EMPODERAR AL CONJUNTO LGTBI"

Por la tarde, la sede de Lamba acogerá a las 18.30 horas la presentación del Grupo de Mujeres, una evolución del Grupo de Lesbianas, que tiene como objetivo "unir y empoderar al conjunto de mujeres LGTBI dentro de la sociedad cisheteropatriarcal dominante".

A continuación, 20 minutos después se proyectará el documental 'She's beautiful when she's angry' (2014) de la productora estadounidense Mary Dore. El film muestra la historia de las emprendedoras que fundaron el nuevo movimiento de las mujeres entre 1966 y 1971 en Estados Unidos. Tras el visionado se abrirá un debate en torno a la cinta y el movimiento de las mujeres.

TERESA MEANA SOBRE EL LENGUAJE INCLUSIVO

Las reivindicaciones continuarán el viernes, con una charla de la filóloga Teresa Meana bajo el título 'La importancia de ser nombradas, lenguaje inclusivo'.

Meana lleva comprometida con el movimiento feminista desde 1975 y ha enfocado su trabajo en el sexismo en el lenguaje desde la década de los ochenta. Es la autora del manual sobre uso no sexista de la lengua titulado '¿Por qué las palabras no se las lleva el viento?'.

Paralelamente, las redes sociales de Lambda descubrirán la campaña 'Soy visible, por tanto existo', promocionada mediante la etiqueta '#VisibilitatLèsbica'.

La iniciativa está formada por una serie de siete fotografías que muestra la diversidad del día a día de las mujeres lesbianas. Las imágenes hacen referencia a aspectos como la vida laboral, la pareja o la edad con el objetivo de romper estereotipos consolidados en el imaginario colectivo de la sociedad. La campaña ha sido creada por el Grupo de Mujeres de Lambda y ha contado con la colaboración de la fotógrafa valenciana Eva Martín.

"LO QUE NO SE NOMBRA, NO EXISTE"

Desde Lambda han lamentado que "lo que no se ve, no se nombra" y que "lo que no se nombra, no existe". Ante esta situación, la asociación LGTBI lucha por "desmontar barreras y situar a las mujeres lesbianas como referentes positivos de la sociedad", ha señalado.

La coordinadora general del colectivo, Fani Boronat, ha subrayado que las mujeres lesbianas han estado "doblemente invisibilizadas dentro y fuera" de la comunidad por el hecho de ser mujeres y lesbianas.

"Por eso, levantamos la voz para ocupar con normalidad nuestro espacio propio en la sociedad", ha remarcado, antes de reclamar que "la igualdad no es un privilegio heterosexual, sino un derecho de todo el mundo, también de las mujeres lesbianas".

La responsable de Lamba ha pedido que la sociedad deje de ver a las mujeres lesbianas "desde un prisma estigmatizado y estereotipado". "Las mujeres lesbianas somos diversas: somos madres, somos hijas, somos amantes, somos jóvenes y mayores, somos mujeres trabajadoras*, y estamos orgullosas", ha resaltado.

En la misma línea, Boronat ha denunciado que la "discriminación también sigue presente en la administración pública, al no existir personal sanitario sensibilizado y cualificado para atender las necesidades de las mujeres lesbianas".

"Por ello, pedimos protocolos de actuación y formación específica, así como un mayor compromiso por parte de la sanidad pública con la salud del colectivo", ha zanjado.