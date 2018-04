Presupuestos. el psoe usa el 'caso cifuentes' para criticar los pge del gobierno

25/04/2018 - 16:47

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El PSOE comenzó este miércoles su defensa de la enmienda a la totalidad al proyecto de ley cargando contra el Gobierno y el Partido Popular por el 'caso Cifuentes' y la "confianza" en este Ejecutivo que está "agotado, del pasado, acosado por la corrupción y los escándalos".

En su intervención desde la tribuna del Congreso de los Diputados, el portavoz del PSOE en Economía, Pedro Saura, dudó de la "confianza" que genera el Gobierno después de haber "mantenido a una persona" durante mes y medio "utilizando las instituciones en interés de esa persona".

Saura recordó que durante la defensa del proyecto de ley del Ejecutivo en el Pleno de la Cámara, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, apeló a la confianza como un aspecto "muy" importante para la economía.

Así, aprovechó para preguntar si genera confianza un presidente que está desfilando por los tribunales por casos de corrupción, un Ejecutivo que tarda seis meses en presentar unos PGE, o un ministro, por Montoro, cuya "medida estrella" - la llamada amnistía fiscal- ha sido "tumbada" por el Tribunal Constitucional.

En su intervención, Saura indicó que este Ejecutivo está asolado por "escándalos todos los días" hasta el punto que el ministro Montoro no se puede creer ni sus propios PGE porque "no cumplen ni los objetivos de déficit, ni de deuda ni la regla de gasto". "Ese tipo de confianza no la quiero para mi país", señaló.

PENSIONES

El diputado socialista calificó como un "escándalo que se utilice como una mercancía electoral" las pensiones, después del aumento acordado por el Gobierno con el PNV, porque antes aseguraban que "no había dinero". "Las pensiones no son una mercancía", dijo Saura, sino un "derecho" porque "forman parte del trabajo de toda una vida".

Así, Saura dijo a Montoro que es un "campeón" porque "hay que mentir mucho, tener una, actitud cínica, ser muy tramposo, y mentir de manera reiterada para decir que estos son los PGE más sociales de la historia" cuando son los "menos sociales desde 2009".

Es un "tramposo compulsivo", espetó Saura a Montoro, porque su modelo "no es lo más social, es lo más regresivo", y le recordó que el año pasado calificó de "borrachera" el gasto social para recriminarle que el PSOE a eso lo llama "dignidad de país".

El portavoz socialista insistió en la necesidad de una reforma fiscal "en profundidad" porque, aunque los tipos en España están en la media, la recaudación está ocho puntos por debajo de la media europea.

RIVERA, POPULISTA

También cargó contra Albert Rivera por el apoyo de Ciudadanos a los PGE y dijo que el sistema tributario es un "Frankenstein pero ahora con corbata naranja". Así, espetó al líder de Cs que no puede decir que sólo suscribe una parte del proyecto y manifestó que las cuentas públicas son parte de la empresa "Chapuzas Montoro y Rivera Asociados", caracterizadas por la improvisación, el parche, la chapuza y cortoplacismo.

Acto seguido llamó populista a Rivera porque su régimen fiscal "no cuadra", basado en menos ingresos y más gastos para reducir el déficit, y eso crearía "inestabilidad financiera", ya que hace "populismo, que es decir a todo el mundo lo que quiere escuchar".

En este sentido, recordó las críticas de Rivera al 'cuponazo', como ha definido Cs a la última negociación del cupo vasco, porque en la disposición adicional 107 del proyecto de ley se aprueba esta medida con efectos "retroactivos" desde el 1 de enero. Tras estos PGE "no puede hablar más del cupo vasco", concluyó Saura.

25-ABR-18

