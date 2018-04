Las lluvias de las últimas semanas provocan filtraciones en el túnel turístico de Alfonso VIII de Cuenca

25/04/2018 - 17:03

Las lluvias de las últimas semanas han provocado filtraciones en el túnel de Alfonso VIII de Cuenca, refugio antiaéreo durante la Guerra Civil y hoy uno de los recursos turísticos visitables más demandados en la Oficina de Turismo de la Plaza Mayor.

CUENCA, 25 ABRIL (EUROPA PRESS)

Gran parte de las filtraciones se han producido en el camino de madera habilitado para los turistas, aunque también la gran cantidad de agua ha causado que la piedra de los muros se deshaga y se forme arenilla en el suelo.

El Ayuntamiento de la capital ha confirmado a Europa Press que estas humedades son habituales al tratarse de una cueva "aunque esta vez ha habido algo más de la normal por la mayor abundancia de lluvia".

No obstante, los técnicos de los servicios municipales han comprobado el estado del túnel y la situación no reviste peligro, por lo que las visitas guiadas continuarán con normalidad al no haberse detectado ningún riesgo.

Este antiguo refugio de la Guerra Civil, de 90 metros de longitud, y ubicado en la calle que de la que toma su nombre, en pleno Casco Antiguo, forma parte del proyecto 'Cuenca Subterránea'.

En la actualidad se ofertan visitas guiadas de lunes a sábado en horario de mañana y tarde, siendo algunas de ellas teatralizadas.

De esta manera los visitantes, además de conocer datos históricos y curiosos sobre el entramado de pasadizos, túneles, refugios y criptas que esconde Cuenca bajo tierra, pueden 'disfrutar' de una ambientación que les traslada al sufrimiento, la pobreza y la tensión de los bombardeos.