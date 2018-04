El PP cree que la alcaldesa quiere "dejar morir poco a poco" el Dos de Mayo

25/04/2018 - 17:50

Movellán tacha de "ridículo histórico" el cambio de fecha de la Fiesta Homenaje a Pedro Velarde

El portavoz municipal del PP y exalcalde de Camargo, Diego Movellán, ha tachado de "ridículo histórico" el cambio de fecha de la Fiesta Homenaje a Pedro Velarde, que el equipo de Gobierno ha trasladado al último fin de semana de mayo. Ha añadido que la alcaldesa, Esther Bolado, "anunció que suprimiría el Dos de Mayo pero no se atrevió a hacerlo de golpe y lo está dejando morir poco a poco".

En un comunicado de prensa, Movellán afirma que a día de hoy el Ayuntamiento de Camargo "no tiene presupuestos (está prorrogado el de 2016) porque su equipo de Gobierno no trabaja, no tiene obras en marcha porque el tiempo que deberían dedicar a trabajar sus gobernantes lo dedican a pelearse entre sí, y ahora ya tampoco tiene una Fiesta del Dos de Mayo porque es más fácil cargarse el evento que trabajar para adjudicarlo legalmente y sacarlo adelante".

Para el exalcalde, "el reiterado maltrato a una Fiesta en la que la alcaldesa no cree pero Camargo sí", se hace más evidente en el caso del impacto sobre la hostelería "negocios para los que este evento ha sido una inyección de oxígeno, que han peleado públicamente contra quienes quisieron anularla y que ven este año como les han dejado colgados -dice- con las compras encargadas y las contrataciones extra ya previstas".

Movellán considera que "las explicaciones que Esther Bolado y los que se esconden tras su sillón ofrecen a los camargueses, dan ya hasta un poco de apuro". En este sentido, ha asegurado que "nadie con más de siete años de edad se cree que la fiesta se retrase porque el presupuesto está prorrogado, porque también lo estaba el año pasado y se celebró en su fecha".

Según el exalcalde, en cuyo mandato se comenzó a celebrar la Fiesta Homenaje a Pedro Velarde en 2012, "lo que ha ocurrido es que los servicios técnicos municipales con buen criterio se han negado a colaborar con actitudes que no encajan en la Ley y no han aceptado que la organización se siga adjudicando desde que Bolado y Lavín gobiernan sin salir a licitación sin permitir la concurrencia de todas las empresas interesadas".

"También a nosotros se nos informó que las dos primeras ediciones de un evento nuevo no están obligadas a salir a concurso porque la Ley prevé que aún no se sabe si va a ir bien o si tendrá continuidad", explica Movellán, pero cuando se va a celebrar la tercera edición, la Ley entiende la "habitualidad" y obliga a que se saque a concurso su adjudicación "lo que implica trabajo para definir con tiempo suficiente qué se quiere hacer, elaborar los pliegos, publicarlos, valorar las propuestas etc".

Movellán ha asegurado que "tal y como se nos informó a nosotros de esta obligación se le ha informado al equipo de Bolado y como en tres años no se han querido someter a la Ley, la situación se les ha ido de las manos porque los profesionales no quieren ser cómplices de una irregularidad semejante".

A juicio del exregidor y diputado nacional del PP, "Bolado debería agradecer a los trabajadores municipales que le han frenado a tiempo antes de cometer los mismos errores, fraccionamiento de contratos y adjudicaciones sin seguir el procedimiento legal, que han acabado con su compañero de partido, exalcalde y expresidente del PSOE Eduardo López Lejardi en el banquillo".

Para Movellán, "nadie debería sentirse sorprendido por la decisión de Esther Bolado y Héctor Lavín de dejar morir paulatinamente el Dos de Mayo porque ya al inicio de la Legislatura anunciaron que su intención era acabar con la fiesta".