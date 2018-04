Ayuntamiento de Tres Cantos expedienta al criadero 'Aguas Claras' pero dice que los perros no tienen problemas de salud

25/04/2018 - 17:53

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha abierto un expediente sancionador al criadero de perros 'Aguas Claras' por no disponer de autorización municipal para la cría de animales de compañía, pero el informe tras la inspección señala que los canes no tienen problemas de salud.

TRES CANTOS, 25 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, la Concejalía de Salud Pública y la Policía Local del Ayuntamiento ha anunciado que colabora ya con la Guardia Civil en la investigación del criadero, tras la denuncia de un particular, en la unidad del PACPROMA, sobre un presunto maltrato animal en una finca ubicada en la localidad.

El veterinario municipal y un agente de la unidad de Medio Ambiente de la Policía Local han acompañado a los agentes del PACPROMA a las instalaciones, para realizar una investigación y valorar la situación higiénico sanitaria los animales.

El informe realizado por el técnico municipal, tras la visita, constata que los 41 perros de la finca se encuentran identificados con microchip y disponen de su correspondiente cartilla sanitaria. También indica que los cheniles en los que se ubican los canes cumplen con la normativa de la Comunidad de Madrid en cuanto a construcción y dimensiones.

El informe indica que los perros "no presentan, aparentemente, problemas de salud, su estado nutricional es adecuado y de su comportamiento durante el tiempo que dura la visita no se deduce que sufran maltrato". No obstante, el Ayuntamiento ha abierto un expediente sancionador por no disponer de autorización municipal para la cría de animales de compañía.

"El Ayuntamiento seguiremos colaborando con la Guardia Civil para que se cumplan todas las medidas legales y los animales se encuentren en las mejores condiciones higiénico-sanitarias", ha indicado el alcalde, Jesús Moreno.