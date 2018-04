Presupuestos. gobierno y psoe se enzarzan en la 'herencia recibida'

25/04/2018 - 17:41

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El Gobierno y el PSOE se enzarzaron esta tarde por la herencia económica que dejaron gobiernos anteriores del Partido Popular y de los socialistas, durante la tramitación de las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018.

El enfrentamiento parlamentario lo protagonizaron el ministro de Hacienda y Función Publica, Cristóbal Montoro, y el portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura, dos viejos conocidos en estas lides. Durante la defensa de la enmienda a la totalidad del PSOE, Saura llamó "tramposo compulsivo" al ministro por decir que son los PGE más sociales de la historia cuando lo que hacen es "jibarizar el estado social", a lo que Montoro le respondió, en tono de mofa, que dónde hace "política usted, ¿en un bar echando la tarde?".

Saura le espetó a Montoro las "desvergüenzas y descalificaciones" que ha empleado en su intervención, mientras que el ministro le acusó de ser un "digno representante de la oposición".

Así, aprovechó para ensalzar que sólo ha habido tres superávits públicos en la historia, los que se lograron en 2005, 2006 y 2007, todos ellos bajo gobiernos socialistas. Ello le dio pie a criticar a Montoro que, pese a sus "tantos años" como ministro (2000-2004 y desde 2011) "en ningún año" ha conseguido superávit.

Saura acusó al Gobierno de haber "dilapidado" el fondo de reserva de la Seguridad Social que el PSOE le dejó, cuando abandonó el Gobierno en 2011, con una 'hucha' de unos 70.000 millones de euros y unas cuentas "equilibradas" en la Seguridad Social.

SIN SÁNCHEZ

Por su parte, el ministro de Hacienda aprovechó para recordar la ausencia en el hemiciclo –porque no tiene escaño- del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. "Hay un líder del PSOE que no está sentado en ese escaño", señaló, para añadir que "la última vez que tuve ocasión de debatir con él fue con motivo de los PGE de 2016 y ya le dije al señor Sánchez que él no iba a estar sentado en el escaño". "¿Quién acertó, quienes seguimos sentados en el Gobierno o quien no está en el escaño?", apostilló.

"Por el señor Pedro Sánchez no se preocupe, no volverá al escaño de la oposición, volverá al escaño del Gobierno", le advirtió el portavoz socialista al ministro, provocando una sonrisa en Montoro.

Por último, Saura concluyó la exposición resumiendo el rechazo de que "no vamos a apoyar estos presupuestos porque son de derechas y ya tiene socios de derechas para apoyar estos presupuestos de derechas".

Pese a todas las diferencias, Montoro concluyó advirtiendo a Saura que "no nos va a quedar más remedio que entendernos" por el bien de los españoles y les "esperamos" en los necesarios acuerdos para España como la reforma de la financiación autonómica, la subida salarial de los funcionarios, la reestructuración de la deuda de las CCAA y el sistema de pensiones.

(SERVIMEDIA)

25-ABR-18

IPS/MML/gja