Abierto el proceso de solicitud para la concesión de los primeros 70 huertos urbanos municipales de Torremolinos

25/04/2018 - 18:30

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga), a través del área de Medio Ambiente y de Parques y Jardines, ha abierto el proceso de entrega del modelo de solicitud oficial para acceder a la concesión de los primeros 70 huertos urbanos municipales, parcelas situadas en la zona de El Pinillo del municipio.

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

Así, este miércoles se ha celebrado la primera de las dos sesiones informativas sobre estas concesiones. Las autorizaciones de explotación de esta primera tanda de parcelas se dirigen especialmente a personas en situación de vulnerabilidad y colectivos que realizan una labor social o educativa, quienes podrán entregar su solicitud en el Registro General o en Parques y Jardines desde este jueves y hasta el 16 de mayo.

El concejal de Fomento del Emprendimiento y Empleo, César Carrasco, ha presidido esta primera reunión informativa con los preinscritos en la lista de peticionarios. En el encuentro, además del formulario de solicitud, se les ha entregado de una Guía Práctica para la Utilización, Normas y Reglamento de Uso de los Huertos Urbanos Municipales de Torremolinos.

Este documento, entre otros, rige la vocación de los huertos urbanos, los requisitos y procedimiento de adjudicación, las actividades permitidas y prohibidas o las obligaciones de conservación y mantenimiento que adquieren los futuros concesionarios.

Carrasco ha enmarcado el acto de este miércoles, al que han asistido alrededor de 150 interesados, como "el punto de partida para la adjudicación y puesta en marcha de esta iniciativa piloto desarrollada a través de los planes de Empleo@Joven para menores de 30 años y Empleo@30+ de la Junta de Andalucía".

Así, se trata de "fomentar el aprovechamiento provisional de espacios libres municipales en la ciudad para el cultivo agrícola urbano, regenerando espacio y fomentando el desarrollo sostenible de Torremolinos", ha detallado, agregando que el equipo de Gobierno tiene programado la construcción de más huertos urbanos en el municipio" siendo el de El Pinillo tan solo el primero.

Los colectivos a los que va enfocado la autorización de uso de esta primera tanda de huertos solares son las personas mayores de 60 años que no realicen ninguna actividad laboral retribuida, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, a los que se reserva un 40 por ciento de las parcelas; y los desempleados que no realicen ninguna actividad retribuida por cuenta propia como por cuenta ajena, a quienes se destina el 25 por ciento de la oferta.

Asimismo, a las asociaciones y entidades dedicadas al tratamiento de personas con problemas de drogadicción o trastornos psicológicos; a personas con diversidad funcional igual o superior al 33 por ciento, con reserva del 30 por ciento de la oferta pública; así como entidades dedicadas a la formación de jóvenes emprendedores en la actividad del cultivo ecológico, para los que se reserva el cinco por ciento de las parcelas.

Los huertos serán objeto de cesión municipal por espacio de un año, renovable por otro año más a petición del adjudicatario. En los solares, de 50 metros cuadrados, se podrán plantar hortalizas y hierbas aromáticas, gestionadas según los principios de la agricultura ecológica, en todos los casos exclusivamente para consumo propio y estando prohibido expresamente su explotación con fines económicos o comerciales.

"FINALIDAD INTEGRADORA Y AMBIENTAL"

La puesta en marcha de esta iniciativa municipal tiene finalidades sociales, integradoras, educativas, ambientales y participativas, han explicado. En cuanto a los objetivos del proyecto son: desarrollar experiencias de agricultura ecológica, fomentar la utilización óptima de los recursos locales y naturales y la relación entre vecinos, motivar la integración intergeneracional, mejorar la salud a través del ejercicio físico y garantizar la igualdad de oportunidades de acceso a los huertos de hombres y mujeres.

Una vez recibidas y valoradas las solicitudes por los técnicos municipales se procederá al otorgamiento de las autorizaciones. En caso de que la demanda sea mayor que el número de parcelas disponibles, y en igualdad de las valoraciones, el reglamento prevé su resolución mediante sorteo.

Los concesionarios estarán obligados a la conservación y mantenimiento de sus parcelas, a no modificar la composición estructural de la tierra de plantación así como a no utilizar productos fertilizantes ni fitosanitarios no autorizados.

Como actividades expresamente prohibidas figuran la plantación de especies exóticas, invasoras o psicotrópicas, modificar la estructura de la parcela, realizar cualquiera tipo de obra, cultivar árboles y arbustos de gran porte, la cría o tenencia de animales, la quema de restos de poda, consumir agua de riego en exceso, circular y estacionar vehículos en el interior del recinto, así como dejar de trabajar el huerto. Siendo cualquiera de estos incumplimientos causa de rescisión de la autorización.

Por otra parte, han indicado que como requisitos para poder acceder a la autorización de explotación de uno de los huertos urbanos municipales, además de formar parte de alguno de los colectivos sociales prioritarios, se ha de ser mayor de edad, estar inscrito en el padrón municipal y estar físicamente capacitado para realizar el trabajo agrícola.

Además, se tendrá que formular una declaración expresa de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social; no haber sido objeto de privación de un huerto urbano municipal; y no estar en posesión por sí mismo o a través de cónyuge o familiar de primer grado de otro bancal en el programa de huertos urbanos municipales.

El huerto urbano municipal de El Pinillo contará con 70 parcelas que ocupan un área de 6.183 metros cuadrados para huertos, rodeada por otra zona verde con una superficie de 6.398 metros más, terrenos que serán objeto de concesión de autorizaciones de explotación en un procedimiento público, regido por un reglamento publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 30 de marzo de 2017.