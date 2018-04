El PP-A critica el "veto político" del PSOE al pretender "impedir" que Europa conozca la subasta de medicamentos

25/04/2018 - 18:33

La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Carmen Crespo, ha denunciado el "veto político" de los socialistas para "impedir" que el Parlamento Europeo obtenga información sobre la subasta de medicamentos del gobierno andaluz que permita a la institución pronunciarse sobre ella.

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

Crespo ha respondido al portavoz socialista, Mario Jiménez, subrayando que el cierre de la investigación sobre el sistema de subasta de medicamentos de Andalucía por parte de la Eurocámara "no fue un carpetazo del Parlamento", que "no ha podido investigar y conocer la realidad" de la subasta, sino un "veto político" de los socialistas y de Izquierda Unida que "no han dudado en buscar como aliados a los independentistas de ERC para evitar el debate".

Del mismo modo, se ha preguntado por qué el "pánico" ha cundido entre los socialistas desde que la Asociación de Farmacéuticos Andaluces decidiera llegar a la institución europea para defender a los pacientes y profesionales. En esta línea ha subrayado que, desde entonces, los eurodiputados socialistas han mantenido un "empeño desmesurado, inaudito y extremo" para evitar "primero que el asunto llegara a la Comisión de Peticiones, y después que dicha comisión pudiese recibir más información, que es en lo que consistía la votación de ayer tarde".

"Todo para evitar que una gestión fallida del gobierno de Susana Díaz, que además es dañina para la salud de los andaluces, quede en evidencia en Europa", ha apostillado. Además, ha apuntado que la reivindicación que llegaba a Europa es la de los profesionales y asociaciones de pacientes "que quieren libertad, como ocurre en otra comunidades, para acceder a los fármacos que mejor les van según sus enfermedades".

Crespo ha afirmado que los andaluces "solo puedan acceder a 533 medicamentos frente a los más de 10.000" que están disponibles en otras comunidades autónomas españolas "por culpa de esta subasta". Por eso, ha acusado al Gobierno andaluz de establecer "criterios meramente economicistas" frente "a lo que debería primar, que es la salud de los andaluces".

"La subasta de medicamentos es un sistema perverso que ha creado la Junta, que genera discriminación entre andaluces y españoles, y que se ha demostrado contraproducente y perjudicial, como es el caso de los enfermos polimedicados que en estos momentos tienen dudas sobre su propia medicación y abandonan algunos tratamientos porque de manera constante y por culpa de la Junta les están cambiando su medicación", ha recalcado.

También ha lamentado que el "oportunismo e interés electoralista" del PSOE pesara el pasado martes en la Eurocámara "más que el interés por los andaluces". "Ha sido un voto de los partidos de izquierda por salvar al gobierno andaluz, que ha primado el interés político, economicista y partidista sobre el interés general de intentar mejorar la situación de los pacientes", ha zanjado.