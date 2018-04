Cifuentes. cs no pondrá "ningún problema" al sucesor de cifuentes si está "limpio" de toda corrupción

25/04/2018 - 18:30

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

La dirección de Ciudadanos no pondrá "ningún problema" al sucesor de Cristina Cifuentes en la Presidencia de la Comunidad de Madrid si es un candidato "limpio" de todo tipo de corrupción para ser "interino" hasta las próximas elecciones.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, aseguró que no habrá "ningún problema" en la investidura si el candidato no está incurso en ningún caso de corrupción ni tiene ningún máster inventado ni falsificado, ni problemas de este tipo". En ese caso, aseguró, no habrá problema para que haya un gobierno "de transición" hasta las elecciones de 2019.

Explicó que no le consta que haya habido ninguna conversación entre el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que anunció su intención de llamarle para intentar convencerle de que apoye la investidura de Ángel Gabilondo.

Cree que no está prevista ningúna reunión entre ellos y que "tampoco hace falta" para hablar de la Comunidad de Madrid porque "ya pasó lo que tenía que pasar" con la dimisión de Cifuentes, "gracias a la presión de Ciudadanos", y ahora queda conseguir ese gobierno interino y después en las elecciones "intentar sacar al PP".

(SERVIMEDIA)

25-ABR-18

CLC/gja