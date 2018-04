El PP de Espartinas pide a la alcaldesa "explicaciones" ante la denuncia del exprimer edil accidental

25/04/2018 - 19:08

La candidata del PP a la Alcaldía de Espartinas (Sevilla), María Elena Romero, ha lamentado que la alcaldesa, Olga Hervás (Ciudadanos), "siga mirando a otro lado y sea incapaz de coger las riendas de este ayuntamiento mientras se desmorona su propio gobierno y los espartineros pagamos las consecuencias de una gestión en blanco", avisando de que miembros de su propio equipo están denunciando "posibles delitos en la gestión", extremo por el que pide explicaciones.

ESPARTINAS (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

"Se trata de unas acusaciones gravísimas vertidas por el actual edil de Medio Ambiente y Seguridad, Iván Gómez (alcalde accidental durante la baja de al primer edil), entre las que se encuentra la denuncia por acoso y que, lamentablemente, nos tememos que se trata sólo de la punta del iceberg según el escrito que ha presentado este concejal esta semana".

"Desde el PP de Espartinas exigimos a la alcaldesa que explique a qué está pasando en su gobierno, que aclare las denuncias efectuadas por este concejal y que además explique si es ella la alcaldesa o sigue sirviendo de marioneta de otros políticos más preocupados por sus intereses que por los del municipio". Además, la concejal del PP pide a la primer edil que "ponga fin al caos y la inestabilidad instalada en su gobierno, porque esta situación está perjudicando muy gravemente los servicios" públicos.

"Pero el desde el PP no lo vamos a permitir. Si la alcaldesa no está capacitada para llevar las riendas de este ayuntamiento, lo que tiene que hacer es abandonar este cargo para que lo ocupe alguien que de verdad se preocupe por su pueblo y sus vecinos y no por sus intrigas de partido. Si no lo hace, desde el PP vamos a llevar a cabo las actuaciones necesarias para defender a los espartineros ante el caos de ciudadanos".