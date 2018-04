PSOE aclara: "Que no exista delito en las grabaciones de Ortiz no le exime ni a él ni al PP de responsabilidad política"

25/04/2018 - 19:19

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia ha aclarado al PP que "llevamos a la Fiscalía las grabaciones difundidas por ex concejal del PP Roque Ortiz, donde él mismo revelaba una red clientelar de compra de votos a cambio de trabajo, por si eran constitutivas de delito, lo que sí está claro desde el principio es que tales declaraciones eran suficientemente graves para que se asumieran responsabilidades políticas y no solo por parte de Ortiz".

MURCIA, 25 (EUROPA PRESS)

El Grupo Socialista responde así al PP, que ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el archivo de la denuncia presentada por el PSOE, y advierte de que "respetamos las decisiones que se tomen desde el ámbito judicial, pero eso "no significa que la revelación de ex concejal sea políticamente aceptable ni que le exima de responsabilidad política", porque "no podemos permitir que un puesto de trabajo en una empresa con contrato público deba ser una moneda de cambio".

"Es una cuestión de honradez política y de pulcritud en la administración pública, por lo que no bastaba con la dimisión de Ortiz y por ello apostamos por la moción de censura", ha indicado el PSOE en un comunicado.

Además, añade que "parece que el PP sigue teniendo cosas que ocultar con los grandes contratos del Ayuntamiento con empresas privadas, ya que no hay manera de revisar estos contratos porque tienen frenado desde hace meses el órgano donde deben estudiarse, de igual forma que tampoco ponen en marcha la Comisión de Investigación comprometida para el caso la red clientelar destapada".

Asimismo, recuerda a los populares que "quien grabó al ex concejal fue uno de los suyos y sabía el daño que le hacía al publicarlo, por tanto, el PP debe mirarse hacia dentro y preocuparse porque esas prácticas no se den más en el Ayuntamiento de Murcia".