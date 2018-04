El sector del PSOE de Alcalá contrario a la alcaldesa le pide responsabilidad política por la grabación de ACM

25/04/2018 - 19:37

Le acusan de "grabar la reunión manipulada" de la que nace la investigación de ACM y trasladarla después a la oposición

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El sector de la Agrupación socialista de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) contrario a la alcaldesa del municipio, Ana Isabel Jiménez, proclamada secretaria general de dicha agrupación frente a la candidatura a la reelección de Rafael Chacón, ha reclamado este jueves a la primer edil que asuma sus "responsabilidades políticas" por la situación vivida por su antecesor al frente del Ayuntamiento alcalareño, el actual diputado socialista en el Congreso Antonio Gutiérrez Limones.

En un comunicado, este colectivo del PSOE alcalareño alineado contra la alcaldesa, quien meses atrás asumía el liderazgo de la agrupación al vencer en la asamblea local del partido a la candidatura a la reelección de Rafael Chacón, hombre fuerte del exalcalde Antonio Gutiérrez Limones, ha señalado la decisión del Tribunal Supremo a la hora de archivar finalmente la causa incoada en el seno de dicha instancia contra el exprimer edil por presunta malversación y prevaricación, como consecuencia de las irregularidades detectadas en la gestión de la extinta sociedad Alcalá Comunicación Municipal (ACM).

Para archivar la causa respecto a Limones en el seno del Supremo, pues la investigación prosigue en los Juzgados de Alcalá contra el resto de encausados, el tribunal señala la prescripción del presunto delito de malversación de caudales públicos derivado del supuesto pago por ACM de actividades privadas del entonces alcalde por importe de 976 euros. Por otro lado, el Supremo ve "dudas" de que existiese la desviación de fondos públicos y de que los pagos no se realizasen en realidad por el propio alcalde con dinero de su cuenta corriente, como su defensa sostuvo en la causa.

En cuanto al delito de prevaricación por omisión, el juez instructor "no aprecia" en Gutiérrez Limones una "voluntad permanente en el tiempo" de impedir el control de la empresa municipal de la ACM o no adoptar las medidas adecuadas contra las actividades presuntamente delictivas desarrolladas en el seno de dicha empresa.

Sobre esto, el TS no aprecia la voluntad de impedir controles por parte del diputado socialista, ya que el alcalde "sólo recibió una petición en esa materia" del interventor y "no puede entenderse que las irregularidades fuesen un hecho notorio", no perteneciendo Gutiérrez Limones al Consejo Rector de ACM.

Al respecto, el sector del PSOE alcalareño contrario a la alcaldesa recuerda que la grabación sonora con declaraciones del excontable de ACM Javier Luque que dio lugar a la investigación, al ser elevada a la Justicia por los grupos de oposición, deriva de una reunión y una conversación entre dicho responsable de la extinta empresa municipal y cuatro miembros del PSOE entre los que figuraba la actual alcaldesa.

"Ana Isabel Jiménez Contreras y José Manuel Rodríguez, ahora vicesecretario general del Comité Local del PSOE y gerente de Servicios Urbanos del Ayuntamiento, fueron dos de los que en 2011 grabaron de forma oculta la reunión y dos años después la hicieron llegara a la oposición", dicen los críticos del PSOE de Alcalá.

"Es absolutamente insostenible la situación de estos dos cargos municipales y orgánicos, siendo irreparable el daño que se ha causado a las personas investigadas, con el estigma que esto supone hoy en día, a sus familias y al propio partido en Alcalá. Deben asumir responsabilidades políticas quienes han dinamitado el legado socialista en Alcalá, pues ocupan esos puestos de forma legal pero ilegítima, habiendo recurrido a métodos indignos para conseguirlo, como es grabar una reunión manipulada y pasar su resultado a la oposición para que lo lleve al juzgado, algo indigno en cualquier organización e incompatible con la ética del PSOE", señalan los críticos del PSOE de Alcalá.