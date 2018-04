Presupuestos. el pdecat ironiza con que el gobierno se enmiende a sí mismo con el pacto para subir las pensiones

25/04/2018 - 19:57

El portavoz de Presupuestos del PDECat en el Congreso, Ferrán Bel, valoró este miércoles que en el Gobierno se están presentando a sí mismo una enmienda a la totalidad al acordar con el PNV subir todas las pensiones en 2018 y 2019 en relación con el Índice de Precios al Consumo (IPC) para que este partido permita la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

Al defender su enmienda a la totalidad a los PGE en el Pleno de la Cámara Baja, Bel remarcó que "la verdadera" enmienda a la totalidad que se ha presentado hoy a las cuentas públicas "del PP y de Ciudadanos" es el acuerdo sellado en el último momento con el PNV, un partido que "de forma muy hábil" ha dejado "en ridículo" las "mejoras" en materia de pensiones que recogía en proyecto de Presupuestos.

"La enmienda a la totalidad de sus Presupuestos se la han presentado los cinco diputados del PNV, esa es la realidad", constató el parlamentario del PDECat. "¡Se presentan ustedes mismos una enmienda a la totalidad con respecto a las pensiones!", enfatizó mostrando la contradicción que a su juicio supone este hecho.

Aunque su partido no ve con malos ojos este acuerdo, considera que esto "no significa que sean unos buenos Presupuestos" y justificó su rechazo frontal porque "son unos PGE malos" para Cataluña, los catalanes, los sectores productivos y "no hay ningún gesto de cara a la pequeña y mediana empresa" ni "ninguna novedad respecto a inversiones".

En este punto, retó al Gobierno a que en estos días, si no lo hace hoy mismo, a que le proponga "nuevas inversiones" en su comunidad autónoma "¿Qué obra nueva han incorporado en los Presupuestos en Cataluña?", preguntó, para acto seguido sentenciar que el Ejecutivo "no cumple" con la propuesta que hace para distribuir el dinero disponible.

Por último, vaticinó que no se va a cumplir con el objetivo de déficit, porque "no van a cumplir con algunas previsiones de ingresos". "Este año van a recaudar menos IRPF de lo que tienen presupuestado y menos impuestos especiales. Lo vamos a comprobar", remachó.

