Parte de los sindicatos de justicia convocan al resto y a la Xunta a una reunión el viernes y critican el preacuerdo

25/04/2018 - 20:24

Alternativas na Xustiza, CIG y STAJ niegan ruptura de unidad sindical, pero USO pide que el comité se reúna el jueves o entenderá que "queda roto"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos Alternativas na Xustiza-CUT, CIG y STAJ convocan a las otras cuatro centrales del comité de huelga --SPJ-USO, UGT, CC.OO. y CSIF-- y a la Xunta a una reunión este viernes, 27 de abril (10,00 horas), para "poner fin al conflicto" en la justicia.

En declaraciones a los medios esta tarde en el campamento ante San Caetano en el que permanecen miembros de estos tres sindicatos, Pablo Valeiras (Alternativas na Xustiza-CUT) explica que "se convoca a todas las partes" a ese encuentro, si bien niega ruptura de la unidad sindical a pesar de que esa convocatoria se realice solo por una parte de los representantes de los trabajadores.

"Claro que estamos en unidad de acción, lo que pasa es que los sindicatos que estamos en estos momentos en este campamento somos los que recibimos las peticiones de los trabajadores diciendo que quieren no solo llegar a un acuerdo, no solo que estemos los tres sindicatos, sino que los siete sindicatos sigamos en la lucha para llegar a un buen acuerdo", ha asegurado Valeiras.

En esta línea, sostiene que "la unidad sindical no está rota desde el punto y hora que la oferta que hay encima de la mesa por parte del comité es unánime", es decir, una subida de 140 euros al mes lineal para todos los cuerpos con "una cláusula de revisión que permita que los trabajadores no pierdan nunca el cuarto puesto" en remuneraciones entre autonomías.

De este modo, Valeiras incide en que esa convocatoria de reunión se hará al resto de sindicatos por los medios habituales que "siempre" emplean para comunicarse "los siete sindicatos". "Simplemente un llamamiento que coincide que estamos aquí estos tres sindicatos miembros del comité, estos mismos tres sindicatos más los otros cuatro presentamos una oferta y lo único que pedimos es que sobre esa oferta se negocie", apostilla.

En este sentido, Enrique Araújo (STAJ) ha asegurado que se prevén celebrar asambleas este jueves, 26 de abril, que es una "petición expresa de los funcionarios", para explicar "cómo está ahora mismo el seno del comité y las posturas dentro del comité".

CRÍTICAS AL PREACUERDO

Todo ello después de que el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asegurase que existía un preacuerdo con cuatro de los siete sindicatos --SPJ-USO, UGT, CSIF y CC.OO.-- para acabar con la huelga del que se desmarcan los ahora convocantes de la reunión del viernes -- Alternativas na Xustiza-CUT, CIG y STAJ--.

En la última reunión, la Xunta formuló una última propuesta que se traduce en 140 euros más para los médicos forenses, 135 euros para los gestores, 127 para tramitadores y 122 para los auxilios, que se aplicaría en tres anualidades. Por su parte, los sindicatos, rebajaron su pretensión de subida de 180 euros más al mes a 140.

Sobre este extremo, Óscar Freixedo (CIG) critica que "el preacuerdo que parece que existía con la Xunta no cumple para nada las expectativas", pues "es un lastre para el futuro", con una cláusula de revisión de la Xunta que "no garantiza para nada la paz social", porque "dentro de tres o cuatro años" los trabajadores gallegos "podrían estar relegados" en la escala de retribuciones entre las comunidades que tienen competencias en justicia.

En el día 78 de la huelga en la justicia gallega, este sindicalista de la CIG señala que "los trabajadores que están pasando" por el campamento "reclaman que no se firme ese preacuerdo que existe", porque "es una cuerda al cuello para el futuro". Por tal motivo, llama a "llegar a un acuerdo satisfactorio para todos los trabajadores de la justicia gallega".

"Rueda consideró que éramos personas seguramente no gratas para llegar a un acuerdo o un principio de acuerdo o un preacuerdo", ha apuntado a renglón seguido Valeiras. "Evidentemente nosotros que somos los tres sindicatos con los que Rueda no negoció no podemos hacer un acuerdo que nosotros no negociamos", ha dicho.

También recuerda Valeiras que "fue la Xunta la que se levantó de esa negociación". "Los siete (sindicatos) del comité mantuvimos la misma oferta y pedimos al día siguiente seguir reunidos y ellos (por la Xunta) dijeron que no se reunían más", aclara.

"No estamos dispuestos estos sindicatos a deja pasar otros 23 días como hizo la Xunta para otra convocatoria para acabar el conflicto, nos parece una exageración después de dos meses y medio de huelga", ha asegurado Enrique Araújo (STAJ). "Estamos muy cerca y queremos que se acabe", ha agregado, mientras recuerda que la propuesta del comité "es la oficial".

Pablo Valeiras (Alternativas na Xustiza-CUT) ha denunciado que "la responsabilidad" de que prosiga esta huelga "es absolutamente de Alfonso Rueda" y "por inacción del señor Feijóo".

Censura que "están alargando un conflicto de manera artificial" por circunstancias como "una lucha interna que tiene la intención de dejar fuera de juego en la sucesión de Feijóo a Alfonso Rueda", con "el perjuicio que se está provocando en la ciudadanía". Por ello, insiste en que "no cabe otra cosa que cese" el vicepresidente de la Xunta.

USO PIDE QUE EL COMITÉ DE HUELGA SE REÚNA ESTE JUEVES

Por su parte, SPJ-USO ha pedido que el comité de huelga se reúna este jueves "con la presencia de todos los sindicatos que lo integran" o entenderá que "dicho comité queda definitivamente roto".

En un comunicado interno difundido entre los trabajadores, este sindicato reprocha que "algunos miembros del comité convocaron unilateralmente asambleas supuestamente acordadas en nombre de los trabajadores", pero "dichas asambleas no son acordadas por el comité de huelga", sino "por tres sindicatos a título individual".

Además, subraya que "de producirse convocatoria de negociación por parte de la administración" SPJ-USO "acudirá a la misma a negociar sometiendo, en todo caso, la propuesta resultante la votación de los trabajadores".

POSTURA DE UGT Y CSIF

Manuel Carvajal (UGT) ha explicado a Europa Press sobre la unidad sindical que "hay mucha disparidad de opiniones", pero que el objetivo es "seguir adelante todos" para llegar a acuerdo.

En lo tocante a la convocatoria de reunión del viernes, indica que "peticiones de reuniones hay todos los días" hasta que acceda a sentarse la Xunta.

Asimismo, sobre la propuesta de SPJ-USO para el encuentro del comité de huelga de este jueves, este sindicalista de UGT indica que se trabaja para encontrar una fecha en la que todos puedan reunirse.

Junto a esto, el pasado martes el sindicato CSIF propuso a la Xunta de Galicia la mediación a través del magistrado en excedencia Agustín Azparren para conseguir solucionar la huelga indefinida. Así, exigió a "las organizaciones más representativas" una "actitud responsable en la búsqueda de una propuesta de acuerdo suficiente para ser sometida a la decisión última y final del personal de justicia.

HUELGA DE JUECES Y FISCALES EL 4 DE MAYO

Por otra parte, los jueces y fiscales gallegos han informado de que el próximo 4 de mayo celebrarán una jornada de huelga en el marco de una protesta de ámbito estatal.

En un comunicado, avanzan que para ello han procurado cobertura legal a las suspensiones de diligencias judiciales y ausencias del órgano judicial del titular o del fiscal que decida acogerse a su derecho a huelga y acudir a la concentración que ese día tendrá lugar en Madrid (a las 13,00 horas).

Asimismo, este jueves, 26 de abril, realizarán paros de una hora entre las 12,00 y las 13,00 horas, que proseguirán a lo largo de los jueves de las próximas semanas.