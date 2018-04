Presupuestos. upn advierte de que votará en contra de los pge en mayo si no hay mejoras para navarra

El portavoz de UPN en el Congreso, Iñigo Alli, aseguró este miércoles que su partido votará en contra de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 en el debate final de mayo si no se modifica el actual texto y se recogen nuevas mejoras para Navarra.

En el Pleno de la Cámara Baja, Alli adelantó que los dos diputados de esta formación van a votar en contra de las enmiendas a la totalidad que han presentado otras 6 formaciones contra el proyecto de Ley de PGE, posibilitando así el trámite presupuestario.

"UPN dice aquí que con el actual texto, tal y como está redactado, no estamos a favor y si no se modifica votaremos en contra en el debate de mayo", sentenció. Para que el Gobierno logre el apoyo de su formación, Alli avisó de que hará falta una "regeneración" en las inversiones públicas en Navarra y que no haya "concesiones al nacionalismo vasco y no sea a costa de los navarros".

Hizo especial hincapié en que el Grupo Parlamentario Popular "no tiene 137 escaños". "¡Resten dos de UPN, que precisamente está ahí en el gallinero y en el Mixto!", enfatizó, al tiempo que resaltó que los dos diputados de su grupo son "tremendamente relevantes" en este caso, insinuando que el Gobierno no debe minusvalorarles.

Frente a su actitud al posibilitar el trámite presupuestario pese a mostrar discrepancias, criticó a las fuerzas políticas que vienen "con el no por delante sin leerse ni un solo artículo de los Presupuestos". Cargó contra los que hacen "esfuerzos de marketing", contra los del "ombliguismo crónico" y los que "le ponen 155 razones para no votar a favor pero en el momento que el Estado riega a esas comunidades son capaces de decir lo contrario".

