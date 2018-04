Abogados se cuestionan por qué la reforma electoral marca listas abiertas y a la vez paritarias y con un cociente

Los abogados que han comparecido hoy en la Comisión del Parlamento de La Rioja en relación a la modificación de la Ley Electoral riojana se han cuestionado que se quiera establecer listas abiertas, o desbloqueadas, y, a la vez, que sean paritarias y con un cociente de entrada para los partidos, lo que "mezcla" sistemas.

El abogado del Estado Enrique de la Iglesia ha sido el primero en participar, como ponente, en la Comisión parlamentaria que se está encargando del desarrollo de la proposición de ley, iniciativa de Ciudadanos, para modificar la Ley de Elecciones a la Diputación General de La Rioja.

Precisamente, ha comenzado su exposición ante los diputados, con el carácter de opinión personal, dudando del nombre de la proposición, dado que la denominación oficial es Parlamento de La Rioja, no Diputación de La Rioja.

También ha creído conveniente, al igual que ya lo hiciera el último ponente, aprobar una "ley nueva, que derogue la anterior", y no modificarla, porque eso "evitaría problemas".

El también miembro del Consejo Consultivo ha levantado la duda sobre la compatibilidad de que, en la reforma del sistema electoral riojano, se establezcan listas paritarias (con presencia igualitaria de hombres y mujeres) y, a la vez, se deseen listas abiertas o desbloqueadas (en las que el elector modifica el orden de los candidatos).

De la Iglesia ha invitando a los presentes a evitar "usar conceptos que pueden ser equívocos". De este modo, ha señalado el artículo que establece listas abiertas para elegir a los diputados del Parlamento de La Rioja. Esto es, un sistema, como el que se usa en el Senado español, en el que el elector se encarga de escoger candidatos de distintos partidos y, también, de establecer el orden.

El letrado ha invitado "definir con precisión" si realmente se desea un sistema como el del Senado, o se estaría apuntando a un sistema de listas cerradas pero desbloqueadas, esto es, que el elector vota la lista de un partido pero puede modificar el orden de los candidatos (actualmente se vota con listas cerradas y bloqueadas, esto es, una lista propuesta por un partido que también establece un orden).

En cualquier caso, ha apuntado a la incompatibilidad de este punto y el que habla de establecer listas paritarias (con presencia equilibrada de hombres y mujeres) porque esta máxima "está pensada en un sistema de lista, además cerrada y bloqueada".

Además, ha apuntado a la proporcionalidad y ha considerado: "Si es como en el Senado, en mi opinión puede tener dificultades de encaje constitucional".

Algo ante lo que el diputado socialista Ricardo Velasco ha afirmado: "Todos tenemos muy claro" que se desea un "sistema más proporcional" y "nadie piensa en las listas abiertas" (aunque aparece en el texto).

Quedaría pues la posibilidad de listas cerradas, pero desbloqueadas; algo que le ha suscitado "dudas" por el hecho de que, a la vez, se quiera propiciar "mayor presencia de mujeres" hablando de "tramos" con "una ordenación de preferencia". Por tanto, habría que adaptarlo.

También ha dejado claro que la Constitución no impone que el Senador Autonómico deba ser diputado del Parlamento de La Rioja; pero sí dice que es el Estatuto de Autonomía quien debe marcarlo y, en el caso de La Rioja, el estatuto "claramente" dice que debe serlo. Por tanto, no habría lugar a la reforma propuesta por Ciudadanos para que no lo sea sin reforma del Estatuto de Autonomía.

En cuanto a la incompatibilidad entre ser diputado y, a la vez, concejal de un ayuntamiento, ha afirmado que "es una opción de política legislativa válida" si la Cámara desea que haya dedicación absoluta, aunque lo ha trasladado a un análisis más "sosegado".

En la intervención de De la Iglesia han estado ausentes tanto los diputado de Ciudadanos, como de Podemos. Además, se ha cerrado con un desencuentro verbal entre el presidente de la mesa, el diputado de Ciudadanos Tomás Martínez Flaño, y el portavoz del PP, Jesús Ángel Garrido.

Martínez Flaño, a pesar de estar presente como presidente de la Mesa, ha cerrado la intervención haciendo dos preguntas al ponente, para conocer su opinión sobre la rebaja de diputados y la profesionalización de la Cámara.

El abogado del Estado ha considerado que el número de diputados debe establecerse con "variables" como el "volumen de trabajo"; y ha preferido no decir su opinión sobre la profesionalización de la Cámara. "para no generar distorsiones".

Más allá de las respuestas del ponente, Garrido le ha recordado a Martínez Flaño que, en su condición de presidente de la mesa, no podía intervenir como diputado de un partido: "Una cosa es moderar el debate, otra intervenir", le ha recordado. "Le pones la punta a todo", le ha increpado Martínez Flaño añadiendo que no otorgaba valor a su posición en contra.

LISTAS ABIERTAS Y COCIENTE

Tras un descanso de algo más de diez minutos han comparecido el letrado mayor del Parlamento, Jorge Apellániz, y el abogado y decano del Colegio de Abogados de La Rioja, Jose María Cid Monreal; en esta ocasión sí con la presencia de un representante de Podemos (el portavoz Germán Cantabrana).

Este último se ha preguntado "con un sistema de listas abiertas", como aparece en la reforma que se está analizando, "por qué hay que hablar de cocientes" para reducir el umbral de entrada del cinco al tres por ciento, dado que serían los ciudadanos quienes marcarían que diputados (de forma nominal) entran y, por tanto, no podría asegurarse la entrada de partidos.

Así, ha alertado hoy de que la proposición para reformar la Ley Electoral "mezcla el sistema de listas abiertas con el proporcional".

Además, ha apuntado a que las listas abiertas "van a ralentizar el escrutinio" y las papeletas "no cabrían en esta sala", dado que habría que incluir 33 nombres de cada partido.

Por otro lado, ha puesto en duda que los debates electorales se centren en los partidos con representación parlamentaria, o que las encuestas apunten a que puedan tenerla, porque el resto podrían verse "discriminados". Un "punto de complicación" que también ha compartido Apellániz.

En este sentido, y para relatar la evolución de las encuestas, ha recordado cómo, en el enfrentamiento electoral entre Kennedy y Nixon, las encuestas dieron como ganador a Kennedy tras su intervención en la televisión y a Nixon tras su intervención en la radio.

El sobre único de envío de propaganda electoral también ha levantado dudas y Apellániz ha explicado que "no se puede tener segura la prohibición de que los partidos puedan seguir enviando por su parte", y, por tanto, se puede llegar a un "doble envío". Para Cantabrana, sin embargo, puede "democratizar" el acceso a las personas que no han tenido representación.