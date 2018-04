Artigas dice seguir "con detenimiento" el conflicto del autobús urbano e insta a ambas partes a negociar

26/04/2018 - 13:42

El director de Avanza Zaragoza dice que asumir las reivindicaciones del comité "empeoraría" el servicio

ZARAGOZA, 26 (EUROPA PRESS)

La concejal de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Teresa Artigas, ha asegurado que sigue "con detenimiento" el conflicto abierto entre el comité de empresa del autobús urbano y la dirección de Avanza-Zaragoza y ha instado a ambas partes a negociar.

Artigas ha explicado que empresa y trabajadores mantienen reuniones para avanzar en los aspectos de este conflicto laboral que ha supuesto que desde el comité de empresa hayan convocado paros parciales en horario de 13.00 a 16.00 horas durante los fines de semana 21 y 22, 28 y 29 de abril, 5 y 6 de mayo.

"Ambos saben que tienen que negociar para terminar los paros cuanto antes y como son temas laborales se abordan entre la empresa y el comité", ha resumido Artigas.

El director de Avanza Zaragoza, Juan Abel Arias, ha explicado que hay reuniones para tratar los puntos de discrepancia del comité que ha convocado un huelga convocada por unos "incumplimientos pero en el SAMA se ha demostrado que no son tales incumplimientos".

Juan Abel Arias ha precisado que entre los trabajadores "hay incomodidad o no les gustan algunos aspectos de las condiciones laborales y desde la empresa nos ofrecemos para mejorarlos".

Para ello se mantienen reuniones sectoriales y la más relevante abordará los tiempos de recorrido para lo que se ha convocado un equipo de trabajo con el Ayuntamiento para ver si es necesario modificarlo.

"EMPEORARÍA EL SERVICIO"

"Esa es la línea de trabajo que se sigue y ya se ha trasladado al comité de empresa", ha expuesto en declaraciones a los medios de comunicación.

"No asumimos las reivindicaciones tal cual solicita el comité porque lo que ellos piden empeoraría el servicio porque se quitarían expediciones y se empeorarían las frecuencias de líneas para garantizar un tiempo de descanso muy superior y ahí no podemos entrar porque no es necesario y el Ayuntamiento tiene que aprobar los horarios".

A su parecer, "se puede revisar alguna línea, pero siempre con datos" y ha abundado en que esa revisión se hace en esa reunión tripartita con el Ayuntamiento".

Sobre volver a citarse ambas partes en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) ha dicho que el espacio donde tengan lugar esas reuniones "es irrelevante y si hay alguna aproximación del comité de empresa para tratar algo estamos dispuestos a sentarnos en el SAMA, pero de momento las reuniones son en la empresa".

Juan Abel Arias ha estimado que aventurar el fin del conflicto es "complicado" porque el que tiene capacidad de hacerlo es el comité de empresa y en la medida que se puedan agilizar las reuniones desde la empresa están dispuestos a colaborar.