El Gobierno de Navarra no comparte la sentencia del juicio a 'La Manada' y anuncia que recurrirá

26/04/2018 - 14:18

El Gobierno de Navarra, que ejerce la acusación popular, ha declarado que "no comparte" la sentencia a los cinco miembros de 'La Manada', que han sido condenados a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual y absueltos de agresión sexual, y ha anunciado que la recurrirá.

PAMPLONA, 26 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Gobierno foral, María Solana, y la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, han comparecido ante los medios de comunicación en el Parlamento de Navarra para hacer una valoración "de urgencia" de este fallo y transmitir su "respeto, apoyo y solidaridad con la víctima y su familia"

"Desde el respeto a las decisiones judiciales y al trabajo de los jueces, el Gobierno de Navarra no comparte" esta sentencia que "no responde a la postura que los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra han defendido en este proceso" y que "rebaja significativamente el delito cometido de forma que interpreta que no hubo violencia ni intimidación", ha manifestado Ana Ollo.

Ollo ha señalado que los servicios jurídicos del Ejecutivo foral "ya están trabajando de manera intensa en el análisis de esta sentencia" y ha avanzado que el Gobierno recurrirá la sentencia "porque no compartimos la calificación que se ha hecho del delito".