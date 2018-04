El espectáculo 'The Hole Zero' llega a Murcia, con 23 sesiones entre el 31 de mayo y el 17 de junio

26/04/2018 - 14:24

Después del éxito internacional de The Hole y The Hole 2 y de conquistar a más de un millón y medio de espectadores, la saga The Hole regresa a Murcia para contar en el Teatro Circo, cuáles fueron sus inicios. Tras su paso por Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Zaragoza la exitosa compañía estará en la capital murciana desde el 31 de mayo hasta el 17 de junio ofreciendo hasta 23 sesiones.

MURCIA, 26 (EUROPA PRESS)

En esta ocasión el show mezcla circo, cabaret, música y humor de una forma diferente a los anteriores espectáculos: Deja a un lado el cabaret europeo y la revista española para inspirarse en las fiestas disco de finales de los 70 y principios de los 80.

El espectáculo, en el que participa el público, es una combinación de números de gran nivel, artistas de calidad, con la música como un elemento indispensable dentro del show, con canalleo, un importante factor sorpresa y diversión asegurada, explican desde el Consistorio.

Otra vez la versatilidad del Teatro Circo, hace posible que este espectáculo se presente en su formato original de club-teatro-cabaret. Así, se volverá a levantar el patio de butacas, para ser sustituido por mesas y sillas desde las que poder disfrutar el show de forma diferente y más cercana de lo habitual.

Las funciones serán del 31 de mayo al 17 de junio, los miércoles y jueves a las 20.30 horas; los viernes y sábados, de 19.30 y 22.30 horas y los domingos, de 19.00 y 22.00 horas.

Las entradas ya se pueden adquirir en la página web y las taquillas del Teatro Circo y el precio oscila entre los 17 y los 55 euros.