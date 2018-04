CCOO-A afirma que subir las pensiones el IPC dos años es "pan para hoy y hambre para mañana"

26/04/2018 - 14:40

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha calificado este jueves como "pan para hoy y hambre para mañana" el acuerdo del Gobierno central con el PNV para que los nacionalistas vascos aprueben el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del PP para 2018, a cambio de que las pensiones suban el IPC este año y el siguiente.

CÓRDOBA, 26 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas antes de participar junto al cofundador de CCOO, Julián Ariza, en una jornada sobre el pasado, presente y futuro del sindicato, López ha señalado que ese acuerdo supone "pegarle una patada hacia adelante al balón", posponiendo así "el problema unos pocos años, pero el problema sigue ahí".

De hecho, según ha subrayado, "el sistema de pensiones necesita una respuesta y una actuación seria, dentro del Pacto de Toledo, con la participación de todos los agentes implicados, entre ellos los representantes de los trabajadores, como veníamos haciendo hasta la reforma de 2013".

Entonces, según ha recordado la líder sindical andaluza, se produjo una respuesta unilateral del Gobierno, con una ruptura del sistema", imponiendo "reformas, como la congelación del poder adquisitivo", primero, y ahora "el factor de sostenibilidad" de las pensiones.

Estos dos elementos, según ha señalado Nuria López, no se han suprimido, sino que simplemente "se han trasladado en el tiempo, pero no resolverse", de ahí que CCOO-A insiste en afirmar que "el sistema de pensiones es una cosa muy seria, que no tiene que ser una moneda de cambio electoral de ningún partido".

En consecuencia, según ha concluido, es necesario que "se recupere el diálogo y la cordura para llevar a cabo las reformas necesarias, que no deben ser de recortes, sino de incrementar los ingresos, por la vía de los empleos y los salarios", en beneficio del "sistema de pensiones de este país, que debe ser público y viable".