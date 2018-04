Llamazares tilda de "error trágico" una eventual disolución de iu en podemos

26/04/2018 - 14:36

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

Gaspar Llamazares, ex coordinador general de Izquierda Unida (IU) y actual diputado de la formación en Asturias, tildó este jueves de "error trágico" una eventual disolución de la formación liderada por Alberto Garzón para integrarse en Podemos.

Así se manifestó Llamazares, en declaraciones a Servimedia, tras ser preguntado por la información publicada este jueves que apunta a que Izquierda Unida tendría previsto plantear en los próximos dos años a su militancia su disolución y posterior integración en Podemos, lo que ha sido desmentido por Garzón.

Para Llamazares, "la realidad es que existe un espacio político electoral que es el que hoy representa Izquierda Unida", por lo que, en su opinión, "sería un error trágico abandonarlo". Asimismo, el ex coordinador general de IU aseguró que en el caso de producirse este escenario "se dejaría huérfano a todo un sector de la izquierda social y política".

En esta misma línea, Llamazares afirmó que de confirmarse este "planteamiento de marginalización" sería "reiterar el error que supuso la candidatura conjunta a las elecciones generales", porque, indicó, "trajo como consecuencia que una parte de ese espacio electoral no se sintiese representado y no votase. Sabemos que hubo aproximadamente un millón de electores que no fueron a votar".

Respecto a la consulta a la militancia de este hipotético escenario, "no creo que baste para ello una asamblea organizativa", explicó. Ante una propuesta tan importante como la de "cambiar un proyecto y sumarlo o integrarlo en otro", aseguró Llamazares, "no bastaría ni siquiera con una asamblea federal, necesitaría un amplio proceso participativo", porque "las decisiones importantes realmente requieren una masiva participación democrática".

(SERVIMEDIA)

26-ABR-18

ICG/caa