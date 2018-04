La única candidata al Rectorado de la UJI apuesta por revisar grados y másteres y avanzar en el uso de lengua propia

26/04/2018 - 15:01

Eva Alcón apunta la necesidad de reivindicar un sistema de financiación que haga "sostenible" la universidad

CASTELLÓN, 26 (EUROPA PRESS)

La única candidata al Rectorado de la Universitat Jaume I de Castellón, la catedrática de Filología Inglesa Eva Alcón, ha presentado este jueves el equipo y el programa con el que concurrirá a las elecciones, del que ha destacado la revisión de la oferta de grados y másteres y avanzar en el uso de la lengua propia. Además, ha explicado que lo primero que hay que reivindicar es un modelo de financiación que permita a la universidad ser "sostenible".

Alcón ha señalado en rueda de prensa que se trata de un programa "ilusionante" para "combatir el desánimo que reina en la universidad". Así mismo, ha dicho que es un proyecto "inclusivo", que quiere contemplar la pluralidad y diversidad del campus, a la vez que "participativo y consensuado".

Su propuesta gira sobre las personas; los estudios y formación del estudiantado; el compromiso social, cultural y lingüístico de la universidad; y la gobernanza.

Así, la candidata ha destacado la apuesta de su proyecto por fomentar la participación del estudiantado; así como por reivindicar drechos que se han perdido, "especialmente de los más vulnerables, como la gente joven".

El programa de Eva Alcón también contiene al revisión de la oferta de grados y másteres, pero con "responsabilidad", pues "creo que ha llegado el momento de que las universidades no apostemos por poner titulaciones sin pensar que somos un único sistema universitario valenciano. Tenemos que hacer una oferta atractiva y diferenciada", ha subrayado.

Al respecto, ha manifestado que se realizará un análisis de la oferta y se intentará trabajar con la Conselleria para "hacerlo de la forma más efectiva posible". En esta línea, Alcón ha apostado por los dobles títulos.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

El programa también apuesta por la innovación educativa y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la mejora docente; el fortalecimiento de la solidaridad y el voluntariado; la simplificación y reducción de la carga burocrática; o la consolidación del campus "habitable y sostenible".

Además, la candidata ha incidido en la necesidad de avanzar en el uso de la lengua propia. Preguntada si se va a imponer el requisito lingüístico para poder titularse, Alcón ha señalado que "nosotros queremos facilitar la vida a las personas, por los que haremos una apuesta fuerte por el uso de la lengua propia, sin que eso implique que el estudiantado tenga impedimentos a la hora de titularse".

En este sentido, ha explicado que no se impondrá dicho requisito lingüístico "si no es académicamente un requisito o si no hay una petición expresa de las comisiones de titulación".

Por otra parte, la candidata al Rectorado de la UJI ha indicado que lo primero que tienen que hacer es reivindicar un modelo de financiación que permite a la universidad ser "sostenible" y "pensando que formamos parte del sistema universitario valenciano, por lo que necesitamos la complicidad de la Conselleria".

Así mismo, ha apuntado la necesidad de disponer de autonomía universitaria para diseñar las políticas de profesorado que quieren y pueden llevar a cabo. Al respecto, ha subrayado que la tasa de reposición "ha hecho mucho daño", pues el resultado es que actualmente está sobre la mesa "el problema del asociados", y ha pedido un convenio colectivo "para que las condiciones de trabajo de los profesores de las diferentes universidades sean similares si son parte del sistema universitario público valenciano".

Finalmente, la candidata ha manifestado que la segunda fase de la Facultad de Ciencias de la Salud será una "prioridad", y que se pondrá en marcha un programa de retorno del talento "para atraer a los mejores y que inicien nuevas líneas de investigación". Preguntada por su valoración sobre la reciente compra de una parcela por parte de la UJI para ampliar el campus, Alcón ha dicho que "si hay disponibilidad presupuestaria, seguro que será bueno".

EQUIPO

Alcón ha presentado al equipo con el que se presenta a las elecciones, que -según ha dicho- es "paritario, combina la experiencia con la juventud", al que ha pedido "un fuerto compromiso con la institución e intensidad de trabajo".

La candidata ha apostado por Ximo Gual como vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Jesús Lancis como vicerrector de Investigación y Transferencia, Isabel García como vicerrectora de Estudios y Docencia, e Inmaculada Rodríguez como vicerrectora de Estudiantado y Compromiso Social.

El resto del equipo está compuesto por Pilar Safont como vicerrectora de Promoción Lingüística e Igualdad, Carmen Lázaro como vicerrectora de Cultura y Relaciones Institucionales, José Antonio Martín como vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Rafael Mayo como vicerrector de Campus y Vida Saludable, Modesto Fabra como vicerrector de Planificación, Coordinación y Comunicación, y Cristina Pauner como secretaria general.