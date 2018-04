Puig valora la vuelta de Montesinos e insiste en tener proyecto para Alicante y "no preocuparse del ombligo partidista"

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha destacado que Eva Montesinos vuelve a liderar el grupo socialista municipal en el Ayuntamiento de Alicante y "cuenta con el apoyo del partido", al tiempo que ha pedido "dejar de preocuparse por el obligo partidista" y hacerlo para "tener una alternativa potente ciudad que se le merece".

VALÈNCIA, 26 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Puig a los medios de comunicación, al ser repuntado por la rectificación de la Ejecutiva de la agrupación local del PSPV en Alicante de retirar la portavocía del grupo municipal en el Ayuntamiento a la que fue candidata a la Alcaldía, Eva Montesinos, quien vuelve al cargo.

Al respecto, Puig ha destacado que lo que es "claro" es que "quien lidera el grupo socialista en el ayuntamiento de Alicante es Eva Montesinos que cuenta apoyo partido" y ha insistido en la necesidad de que se restablezca el "diálogo interno y permanente" para que "haya una mirada en lo fundamental que es la ciudadanía".

Ha señalado que lo que ha pasado en Alicante es "muy grave" porque ha habido "un fraude real a la voluntad popular", por lo que ha remarcado que "no se puede cambiar el foco por una situación interna que no interesa a nadie".

En este sentido, ha indicado que durante el pleno de investidura la candidata del PSPV, Eva Montesinos, obtuvo 14 votos frente a los 8 del 'popular' Luis Barcala, quien finalmente se quedó con la alcaldía, y es ella quien "va a continuar liderando el grupo socialista y haciendo una oposición útil".

Para Puig, hay "muchas cosas se han hecho bien" y otras que no tanto y, por ello, han hecho "autocrítica", pero ha reivindicado la necesidad de entrar ahora "en un estadio de normalidad porque si se hacen las cosas bien habrá seguro un gobierno de progreso en Alicante dentro de un año".

"Tenemos ahora más razones que hace una semana, pero para eso hay que hacer las cosas bien y no preocuparse por el ombligo partidista, sino por tener una alternativa potente para la ciudad que se le merece y hay que aprender todos de los errores cometidos porque la ciudadanía no se merece la inestabilidad de gobierno local durante tantos años. No se mereció la corrupción ni la inestabilidad de ahora", ha remarcado.