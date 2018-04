Gobierno no tendrá "inconveniente" en aportar nuevos fondos a Fundinorte si hay garantías para evitar que se pierdan

26/04/2018 - 15:09

Podemos o Cs alertan de que Fundinorte puede acabar como Ecomasa y el PP

SANTANDER, 26 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Cantabria "no tendrá ningún incoveniente" en aportar a Fundinorte, antigua Greyco, los 1,8 millones de dinero público que le han solicitado los propietarios, el Grupo Vela, si los informes encargados por Sodercan sobre la viabilidad de la empresa demuestran que dichos fondos públicos quedan "garantizados" o respaldados por activos de la empresa.

Precisamente, este jueves por la tarde, el Consejo de Administración de Sodercan va a abordar también la situación de Fundinorte y también el futuro de la implicación del Gobierno regional en la empresa.

Así lo ha anunciado el consejero de Industria, Francisco Martín, en su comparecencia en la Comisión parlamentaria de esta área para, a solicitud de los grupos mixto y Podemos, informar sobre la situación de Fundinorte, empresa en la que, según ha reconocido, hay "dificultades" pero que sigue siendo un proyecto "vivo".

PODEMOS Y CS ALERTAN DE QUE FUNDINORTE PODRÍA SER OTRA ECOMASA

Por su parte, el grupo mixto y Podemos han afirmado que lo que está ocurriendo en Fundinorte les "recuerda" a lo sucedido en proyectos fallidos como GFB o Ecomasa, en los que ha habido pérdida de dinero público, y creen que es un "capítulo más" que acabará con el "mismo" resultado.

Así, lo han expuesto el diputado de Podemos José Ramón Blanco y el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Rubén Gómez, que forma parte del grupo mixto, quien ha opinado que la "irresponsabilidad" que, a su juicio, está mostrando el Gobierno en este proyecto la "acabarán pagando los cántabros" y le ha preguntado si hay "alguna planificación" para este proyecto.

Por su parte, el diputado del PP y expresidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha resaltado algunas de las diferencias que, a su juicio, hay entre Fundinorte y Ecomasa, un proyecto que nació en su etapa al frente de Cantabria y en la que, según ha dicho, "todas las aportaciones del Gobierno" estaban "debidamente justificadas".

Y el otro diputado del grupo mixto, Juan Ramón Carrancio, ha opinado que el proyecto de Fundinorte tiene "muy mala pinta" y ha censurado que el Grupo Vela haya puesto "menos de una cuarta parte" de la inversión y el Gobierno el resto.LA TRAYECTORIA DE FUNDINORTE

En su exposición, Martín ha repasado la trayectoria de la empresa, que nació en 2016 con el Grupo Vela después de que éste comprara Greyco, que se encontraba en fase de liquidación, con la planta llevara cerrada un año y medio y con sus 53 trabajadores inmersos en un Expediente de Regulación de Empleo.

Para la puesta en marcha del proyecto, Sodercan y el Grupo Vela suscribieron a mediados dde 2016 un acuerdo que incluía un plan de inversiones de 4,3 millones, de los cuales uno era aportado por el inversor privado y el resto, 3,3 por el Gobierno de Cantabria.

Dicho acuerdo estaba sujeto al desarrollo de un plan de negocio en el que, según ha reconocido Martín, se han producido algunas "desviaciones" que han hecho que el volumen de producción y clientes haya estado por debajo de lo previsto.

Ha achacado estas "desviaciones" fundamentalmente al retraso que ha habido en la adquisición de un horno, que es lo que, según ha dicho, ha provocado retrasos en la producción.

En octubre de 2017, desde la empresa se planteó la necesidad de una financiación adicional de otros 2,6 millones y solicitó al Gobierno regional que, de esa cantidad, aportara 1,8 millones, 1,3 a través de Sodercan, 0,5 por el ICAF mientras que los 0,8 restantes los aportaría el Grupo Vela.

VE "NORMAL" QUE SE SOLICITEN NUEVOS INFORMES DE VIABILIDAD

El pasado marzo, Sodercan acordó encargar una auditoria sobre la viabilidad de la empresa de cara a analizar posibles nuevas aportaciones de fondos públicos, una decisión que Martín ha considerado "más que normal" para garantizar que la nueva inversión quedaría garantizada con activos y patrimonio de la empresa para evitar que se pierda.

Sin embargo, y frente a lo que sostienen Podemos o Cs, Martín ha aclarado que esto no significa que antes no se hayan solicitado informes de viabilidad de la empresa antes. "Es rotundamente falso", les ha respondido.

Martín ha afirmado que, "políticamente", la postura del Gobierno de "apoyo a todas las empresas de Cantabria", "no ha cambiado" por lo que si los informes que se han solicitado "son conformes" con lo que ha pedido el Grupo Vela, el Ejecutivo "no tendrá ningún incoveniente" en continuar apoyando este proyecto.

Sin embargo, ha insistido en que el Gobierno de Cantabria debe tomarse el "tiempo suficiente" para contar con los informes que "avalen" que la nueva inversión de dinero público que se ha solicitado está garantizada.

Además, ha apuntado que habrá que modificar el plan de negocio inicial de la empresa para adaptarlo a la situación actual de la empresa tras las "desviaciones" sufridas en el mismo.

RESPUESTA DE MARTÍN A LA OPOSICIÓN

Respecto a las críticas de la oposición, el consejero ha censurado a su vez el "mensaje tramposo" que, a su juicio, plantean algunos grupos al señalar que "todo está mal" en Fundinorte pero, a la vez, piden que el Gobierno siga en el proyecto, una postura que, según el titular de Industria, una especie de "juego de la Yenka" que es "muy difícil de justificar".

Tanto Martín como el grupo regionalista han reclamado a estos grupos que aclaren y digan si lo que desean es que el Gobierno abandone el proyecto.

PP Y PODEMOS PREGUNTA POR QUÉ SE DESCARTÓ EL PROYECTO DE URDANETA

Por otra parte, Blanco y Diego han pedido explicaciones al consejero por los motivos por los que el Gobierno descartó el proyecto que, antes que el Grupo Vela, presentó el fondo Urdaneta Capital para reflotar Greyco cuando, según han señalado, el acuerdo ya estaba cerrado.

Podemos ha afirmado que el proyecto de Urdaneta planteaba "mejores condiciones" que el actual y "menores responsabilidad económicas" para el Gobierno.

En esta misma línea, Diego ha resaltado que, en dicho proyecto, las inversiones de Urdaneta y del Gobierno estaban planteadas "de manera paritaria" y "en igualdad de conduciones", "uno a uno", y ha pedido a Martín que aclare los motivos por los que el acuerdo "se frustó" y también las razones por las que el que se alcanzó con el Grupo Vela se diseñó en términos "tan radicalmente distintos".

Sin embargo, el consejero ha apuntado que la comparecencia era para hablar de Fundinorte.

VUELVE EL DEBATE SOBRE SODERCAN

Durante la comisión, ha vuelto a salir también a relucir el debate sobre el lugar que Sodercan ocupa en el organigrama del Gobierno, dependiendo de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social que dirige la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, y no de Industria, como desea la oposición.

En este sentido, Martín ha insistido en que, a pesar de que Sodercan no esté en su departamento, tiene un "conocimiento perfecto" de lo que ocurre en materia de industria y ha reivindicado el "esfuerzo" del Ejecutivo PRC-PSOE por traer y apoyar nuevos proyectos industriales y "reflotar" algunos proyectos "en dificultades". "No me arrepiento de nada y soy copartícipe de todo", ha dicho.

Sin embargo, algunos grupos de la oposición, como Podemos, consideran que Martín está "ninguneado" y le ha instado a que "agarre el toro por los cuernos" y diga al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, un "hasta aquí hemos llegado".

CONCENTRACIÓN DE TRABAJADORES

La comisión se ha celebrado el mismo día en que estaba convocada una concentración de los trabajadores de Fundinorte frente al Gobierno de Cantabria.

Según ha explicado Martín, los 53 trabajadores de Fundinorte están afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que expira el 31 de diciembre de 2018. El consejero ha explicado que el empleo medio en 2017 ha sido de 24 trabajadores, en lugar de los 30 que se preveía inicialmente.