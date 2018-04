El Ayuntamiento de Beas de Segura decreta tres días de luto por la muerte de la mujer en los 'toros ensogaos'

26/04/2018 - 15:14

El Ayuntamiento de Beas de Segura (Jaén) ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de una mujer en los 'toros ensogaos' después de sufrir una herida por asta.

BEAS DE SEGURA (EUROPA PRESS), 26 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado este jueves a Europa Press Mercedes Soria, alcaldesa en funciones de esta localidad, donde el suceso tuvo lugar en torno a las 19,00 horas de este miércoles, cuando estaba a punto de finalizar el día grande y último de las fiestas que se celebran en honor a San Marcos.

"Se han decretado tres días de luto y las banderas ondean a media asta", ha explicado Soria, quien ha lamentado el fallecimiento y ha expresado sus condolencias a la familia de la fallecida. La mujer, nacida en Barcelona y con domicilio en Girona, "no era vecina" de Beas de Segura y "parece ser que se había alquilado una cosa, pero no sabemos mucho más".

En este sentido, ha apuntado que en un principio se pensó "que podía ser familia de alguien de por aquí, pero luego, preguntando, no era familiar". "No la conocíamos", ha comentado la alcaldesa en funciones, que se ha preguntado que la llevó a tratar de atravesar el recinto taurino.

"No sabemos por qué, porque le estaban advirtiendo de que había un toro y demás pero no sabemos por qué intentó pasar por ahí", ha apostillado no sin reiterar sus condolencias a los allegados de la víctima.

Desde la Junta, se ha hablado de un "accidente", por el que ha expresado igualmente su pésame, y se ha destacado que en los 'toros ensogaos' "se toman muchas medidas de seguridad". De hecho, la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Ana Cobo, ha afirmado que "todo estaba perfectamente en orden" en estos festejos y contaban con las autorizaciones pertinentes.

La mujer fallecida tenía 59 años de edad, según informó la Guardia Civil, desde la que se apuntó que nació en Barcelona, tenía domicilio en Girona y eventualmente residía en el municipio jiennense de Beas de Segura.

Se encontraba en el recinto taurino y el deceso se produjo a consecuencia de herida por asta de toro al ser cogida en las proximidades de una barrera. Al parecer, se dirigía a una barrera para salir del recinto, ya que la ropa que llevaba no era la apropiada para participar activamente en los encierros, por lo que la hipótesis que maneja la Benemérita es que estaba atravesando el recinto taurino.

La mujer fue atendida inmediatamente por el equipo médico en la enfermería que se instala en los aledaños del recinto con motivo de estos festejos, que quedaron suspendidos, si bien finalmente no se pudo hacer nada por salvarle la vida.