'la manada'. sánchez se pregunta qué es entonces una violación

26/04/2018 - 15:19

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, expresó este jueves su respaldo a la joven que sufrió abusos por parte de de cinco jóvenes sevillanos conocidos como 'La Manada', después de que se conociera la sentencia de un tribunal de la Audiencia de Navarra en la que los procesados han sido condenados por abuso sexual pero no por violación.

"Ella dijo NO (en mayúsculas). Te creímos y te seguimos creyendo. Si lo que hizo La Manada no fue violencia en grupo contra una mujer indefensa, ¿qué entendemos entonces por violación?", se pregunta Sánchez en un mensaje publicado en su perfil de Twitter.

Tras este comentario, publicó el suyo la 'número dos' del PSOE, la vicesecretaria general, Adriana Lastra, quien fue más contundente: "Todas las mujeres indignadas mientras cinco bestias son ahora felices. Una vez más. No nos vamos a rendir".

Por su parte, la exministra de Cultura y secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, concluyó que "simplemente, la justicia no ha sido justa", y se preguntó "si no vale el 'no' de ella, el 'no' de todas... ¿qué será entonces la violencia?".

Recientemente, el PSOE registró en el Congreso una proposición de ley de medidas urgentes de aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género, en la que piden formación especializada para los jueces y fiscales que tengan que participar en procedimientos judiciales sobre violencia de género.

"Queremos que se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial. Debemos avanzar hacia una efectiva formación y especialización en violencia de género de los profesionales que trabajan en la Justicia", resume un mensaje del PSOE en Twitter.

