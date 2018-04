UGT y CCOO dicen que aunque el paro haya disminuido se ha incrementado la temporalidad y la precariedad laboral

26/04/2018 - 15:59

UGT y CCOO de Madrid han mostrado su satisfacción con el hecho de que haya disminuido el paro en la Comunidad de Madrid, aunque han denunciado que se ha incrementado la temporalidad y la precariedad laboral.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

En Collado Villalba, en declaraciones a los medios de comunicación durante la asistencia a la asamblea en defensa del sistema público de pensiones, los secretarios generales de UGT y CCOO, Luis Miguel López Reillo y Jaime Cedrún, respectivamente, han señalado que los datos no les terminan de "dejar satisfechos".

El responsable de UGT ha asegurado que "todo el empleo que se está produciendo" es "muy precario", lo que ha achacado a la reforma laboral, al tiempo que ha denunciado que "seguimos con los trabajadores pobres".

"Estamos haciendo regalos fiscales a los ricos, que son los que no pagan impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio y las grandes empresas siguen dando grandes beneficios. Las grandes fortunas pagan menos de un uno por ciento y nosotros con nuestras nóminas entre un 20 y un 40 por ciento", ha indicado.

En este sentido, ha explicado que en la Comunidad de Madrid los ricos "viven muy bien" y que pese a ser la Comunidad "más rica" la desigualdad es "terrible". Así, ha indicado que la zona norte es la "más rica" y que la zona sur "la más pobre" donde con "exclusión social". "No creemos que sea oportuno", ha subrayado.

"Llevamos cinco años creciendo y no se ha repartido la riqueza entre los trabajadores. La riqueza se ha repartido entre las grandes empresas, los bancos y las grandes fortunas. Los demás no estamos viendo nada. Ahora mismo tenemos sueldos de hace 9 años y eso no puede ser. Y la vida ha subido mucho más", ha concluido.

Por suparte, el secretario general de CCOO, ha indicado que "siempre que disminuye el paro, nos alegramos" pero que hay datos que "no nos terminan de dejar satisfechos".

"El paro está disminuyendo a un rito muy lento, lentísimo, además, las cifras de ahora son menores que la misma EPA del año pasado. Por otra parte, se ha incrementado la temporalidad. Es decir, no solamente no se corrige la precariedad en el empleo, si no que también se está incrementando", ha asegurado.

A su juicio, a medida que se incrementa la precariedad "la brecha" en empleo entre hombres y mujeres "también está creciendo". "Por lo tanto, no se está respondiendo y es que es evidente. Si no hay políticas decididas de cambio de modelo, políticas decididas va a ser muy difícil que podamos corregir estos aspectos", ha aseverado.

A ello ha sumado que en la Comunidad de Madrid hay un "inconveniente" y es que se tenía que haber firmado una prórroga en la Estrategia por el Empleo que "como consecuencia" del "nuevo escándalo ahí está atascada".

"Escándalo va, escándalo viene del Partido Popular, hace que en Madrid no haya gobierno, un gobierno que actúa un trimestre al año por que el resto tiene que estar justificándose o demostrando o que no son corruptos o que no han mentido y demás", ha concluido.