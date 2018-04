Extremadura celebra, por primera vez de forma institucional, el Día Internacional para la Visibilización Lésbica

26/04/2018 - 15:59

Extremadura ha celebrado este jueves, por primera vez de forma institucional, el Día Internacional para la Visibilización Lésbica que en otros países se conmemora desde 2009 y que ahora se incorpora al calendario oficial de actos institucionales del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX).

CÁCERES, 26 (EUROPA PRESS)

Para ello, ha tenido lugar en la Casa de la Mujer de Cáceres un acto con la presencia de la directora general del IMEX, Elisa Barrientos, la secretaria general de la Consejería de Cultura e Igualdad, Inés Carreras, así como la presidenta de Extremadura Entiende, Sisi Rojo, o Cristina Viciana, de la Fundación Triángulo Extremadura, además de numeroso público asistente.

Barrientos ha destacado que Extremadura es la primera comunidad autónoma que ha incorporado a su calendario un acto de visibilidad lésbica como una jornada de reivindicación en el que hay que hacer hincapié en la "discriminación múltiple" que sufren las mujeres lesbianas, "por ser mujeres" y "por ser lesbianas", ha dicho.

La responsable del IMEX ha señalado que esta circunstancia se agrava en una comunidad como la extremeña, con una población muy dispersa en el mundo rural, donde "todavía" es más difícil "romper los muros que impiden a estas mujeres vivir en libertad".

Este acto se suma a otras iniciativas que el Gobierno regional está desarrollando a favor del colectivo LGTBI como una ley que deja por escrito los "derechos" de estas personas. "No obstante, hay que trabajar para que los derechos formales pasen a ser unos derechos reales", ha incidido Barrientos en declaraciones a los medios minutos antes del acto institucional.

También se ha puesto en marcha el Observatorio LGTBI que trabaja para fomentar la sensibilización desde el ámbito educativo y para abordar la diversidad de la sociedad "no solo a nivel de identidad sexual, sino de igualdad o diferencia de pensamiento, cultura o religión", explica.

Por su parte, la presidenta de Extremadura Entiende, Sisi Rojo, ha valorado la importancia de este día para que las mujeres lesbianas "se hagan más fuertes y se conozcan sus derechos", y ha destacado que Extremadura incluya por primera vez la celebración de esta jornada de forma institucional porque, una vez más, "abandera la lucha del colectivo LGTBI".

Rojo también cree que a nivel social "queda mucho por conseguir" porque hay mujeres "invisibles completamente" y otras que "mienten por omisión" ya que no reconocen públicamente su condición sexual y eso "no es bueno" porque se supone que si no lo cuentas es porque te avergüenzas y "no te sientes orgullosa de lo que eres". "Eso no te hace libre", recalca Rojo.

"Por eso hago un llamamiento a todas la mujeres que acudan a Extremadura Entiende para que las apoyemos o asesoremos para que en ese proceso tengan las menos consecuencias posibles", ha dicho la presidenta de esta organización que cree que es "importante" la celebración de un día centrado en el grupo lésbico de forma individual para "poner encima de la mesa las reivindicaciones propias de este colectivo".

En este acto se ha emitido un documental elaborado por la Fundación Triángulo que incide en la situación de las mujeres lesbianas y también se ha contado con testimonios e intervenciones de las autoridades políticas y sociales que han asistido a la Casa de la Mujer de la capital cacereña.