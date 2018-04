Cuatro de los siete sindicatos de justicia aceptan la oferta de la Xunta, que votarán los trabajadores

26/04/2018 - 16:17

Enlaces relacionados Cuatro de los siete sindicatos de la huelga de la Justicia aceptan la oferta de la Xunta (26/04)

Los trabajadores votarán este viernes en asambleas un acuerdo que los sindicatos que lo rechazan ven como "una traición" a los funcionarios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 (EUROPA PRESS)

Cuatro de los siete sindicatos --SPJ-USO, UGT, CSIF y CC.OO.-- que conforman el comité de huelga en la justicia han aceptado la oferta presentada por la Xunta la semana pasada para mejorar las condiciones laborales en el sector. Los otros tres --Alternativas na Xustiza-CUT, STAJ y CIG -- la han rechazado al considerar que no cumple las reivindicaciones de los trabajadores.

En concreto, la propuesta de la Administración se traduce un aumento de 140 euros más al mes para los médicos forenses, 135 para los gestores, 127 para el cuerpo de tramitación y 122 para auxilios, a aplicar en tres anualidades. Los funcionarios percibirán el 50% de este alza en este ejercicio una vez que se valide el acuerdo, el 30% en 2019, y el otro 20% en 2020.

La oferta también contempla un plan de recuperación del trabajo paralizado por las jornadas de huelga que se elaboraría con el TSXG y con la Fiscalía y al que podrían adherirse todos los trabajadores del sector de forma voluntaria hayan o no secundando el paro. Además, incluye una cláusula de revisión para mantener los emolumentos de por encima de la media de las otras 12 comunidades más el territorio ministerio.

Este hecho ha dado un giro a la huelga indefinida que este jueves cumple su 79 día consecutivo al romperse la unidad sindical que caracterizó inicialmente el conflicto laboral y dejará en manos de los trabajadores la posibilidad de poner fin al paro iniciado el 7 de febrero, toda vez que votarán la propuesta de la Xunta en unas asambleas que tendrán lugar este viernes en las siete ciudades gallegas.

A la reunión, que duró poco más de dos horas y se celebró en la sede de la Escola Galega de Administración Pública (Egap), volvieron a acudir, por parte de la Xunta, la secretaria xeral técnica de Vicepresidencia, Beatriz Cuíña; y los directores xerais de Xustiza, Juan José Martín, y Función Pública, José María Barreiro--. Además, también estuvo presente la subdirectora xeral de Xustiza, Dolores Sáez.

Precisamente, al término del encuentro, el director xeral de Xustiza ha mostrado a los medios de comunicación su "satisfacción" por alcanzar este "principio de acuerdo" y ha hecho un llamamiento a todos los trabajadores a manifestarse sobre él a través de la votación en las asambleas. Estas tendrán lugar este viernes en las siete ciudades gallegas de 9,00 a 17,00 horas.

Preguntado sobre la negativa de Alternativas na Xustiza-CUT, CIG y STAJ, ha asegurado que a la Xunta le gustaría que "todos" entraran en el acuerdo pero, tras señalar que "cada uno es responsable de sus posturas y actos", ha indicado que "no fue posible por el enroque que se hizo por la cuestión económica". Además, ha reconocido que, desde un "primer momento", la Xunta mantuvo contactos con todos los sindicatos para avanzar en las negociaciones. "No hubo reuniones formales, unos respondieron y otros no", ha explicado.

TRES SINDICATOS DENUNCIAN "TRAICIÓN A LOS TRABAJADORES"

Al término del encuentro, tras el que los sindicatos que respaldaron el acuerdo no quisieron hacer declaraciones a los medios de comunicación, Alternativas da Xustiza-CUT, STAJ y CIG dejaron claro su rechazo a esta propuesta al entender que suponía "traicionar" a los trabajadores de la justicia en Galicia.

De este modo, Enrique Araújo (STAJ) ha denunciado que la reunión de este jueves sirvió para "escenificar" el preacuerdo que estos cuatro sindicatos habían "negociado por detrás" con la Vicepresidencia de la Xunta. "Prefirieron no dejar mal a la administración y pasar por encima de los trabajadores y de sus reivindicaciones", ha lamentado.

Asimismo, Óscar Freixedo (CIG) ha criticado que SPJ-USO, UGT, CSIF y CC.OO. "no diesen ninguna explicación" sobre los motivos por los que "hoy les gusta un acuerdo que hace ocho días no les gustaba". "No dieron ninguna explicación de todas las reuniones que hicieron por la puerta de atrás", ha censurado.

Dicho esto, tras asegurar que seguían defendido 140 euros lineales para todos los cuerpos, ha advertido de que la cláusula de revisión aprobada supondrá "una soga" en el "cuello" de los trabajadores toda vez que hasta que sus salarios se sitúen en el séptimo lugar de la tabla de comunidades no podrán "emprender una nueva reivindicación".

En este escenario, Pablo Valeiras (Alternativas na Xustiza-CUT) ha avanzado que no apoyarán en las asambleas un acuerdo salido del "episodio final de una traición digna del imperio romano". "Es una tristeza que después de 79 días estos sindicatos vendan a los trabajadores de este modo, espero que no avalen su actitud y desde luego que paguen el daño que causaron con su deslealtad", ha manifestado.

Todo ello en una intervención en la que, además, ha criticado que un sindicato "sin representación" en el sector y que está en el comité "por sentencia judicial" --en referencia a CC.OO.-- fuese clave en la "desunión de los sindicatos" toda vez que el acuerdo tuvo el apoyo de cuatro organizaciones y el rechazo de tres.

COMUNICADO CONJUNTO

Posteriormente, los cuatros sindicatos que respaldaron la oferta --SPJ-USO, UGT, CSIF y CC.OO.-- remitieron un comunicado conjunto a los medios de comunicación en el que aseguran que, en la reunión de este jueves, la Xunta dejó claro que la "oferta económica era inamovible" y explican las reivindicaciones que le trasladaron a la administración.

Así, sobre la cláusula de revisión, señalan que exigieron que la primera se estableciese en el último trimestre de 2018 y que se haga efectiva a partir del 1 de enero de los años sucesivos. También reclamaron que los descuentos pendientes de la huelga sean repartidos de forma proporcional en los meses restantes hasta diciembre, incluida la paga extra, cuestión que aseguran que aceptó la Xunta.

Según han apuntado, la Administración autonómica también aprobó que el plan de recuperación del trabajo, que debe elaborarse en el "plazo más breve", abarque a todas las oficinas y cuerpos y sea evaluado por la comisión de seguimiento; así como la mejora de la cláusula referida a los juzgados en materia de violencia de género, entre otras cuestiones.

PAROS DE JUECES Y FISCALES

La reunión entre la Xunta y los representantes de los funcionarios de justicia ha coincidido este jueves con los paros iniciados por los jueces y fiscales en distintas localidades gallegas para exigir aumentar la independencia judicial, así como el impulso de mejoras en sus condiciones laborales.