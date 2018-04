Iu rechaza la sentencia contra 'la manada' por ser "un gravísimo precedente"

26/04/2018 - 16:14

La dirección federal de Izquierda Unida expresó este jueves su rechazo a la sentencia contra los cinco hombres del grupo conocido como 'La Manada' por ser "un gravísimo precedente que expone aún más a las mujeres" y evidenciar que queda "mucho por hacer en la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres, en la protección de su integridad y en la batalla contra la violencia que padecemos".

La Audiencia de Navarra ha condenado a nueve años de prisión por agresión sexual y absuelto del delito de violación a los jóvenes juzgados tras la denuncia de una joven durante los Sanfermines de 2016. "No compartimos en absoluto los argumentos que pretenden justificar legalmente que en esta acción no ha existido violencia ni intimidación hacia la víctima, así como que se absuelva a los cinco hombres de un delito de agresión sexual", explica la coalición.

La formación denuncia "la doble moral que vergonzosamente sigue plasmada en el Código Penal al considerar que pueden existir acometidas sexuales de hombres contra mujeres que, sin mediar consentimiento, no suponen la existencia de violencia e intimidación. Nosotras tenemos muy claro que si no hay consentimiento hay violencia", asegura.

Además, denuncia "la orientación patriarcal con la que miembros de la judicatura de este país siguen enjuiciando los delitos contra las mujeres. No se puede aplicar una doble victimización, ni que se exija un plus de sufrimiento. A las mujeres no se les puede exigir que mueran para demostrar así que sí se resisten ante una agresión sexual".

Izquierda Unida se solidariza con la víctima, con su familia y sus amistades, que llevan esperando nada menos que cinco meses para conocer esta sentencia, y comparte con una "parte mayoritaria de la sociedad" la necesidad de decir con claridad: "Basta de impunidad para los violadores". Además, respalda las movilizaciones convocadas para exigir cambios en el Código Penal, que no protege de forma efectiva a las mujeres "de las violaciones ni de las múltiples expresiones de violencia a las que deben enfrentarse".

