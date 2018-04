Tres cineastas descubren los escenarios de cine de Almería con el último 'fam trip' de Diputación

26/04/2018 - 16:40

Tres cineastas han descubierto durante esta semana los escenarios de cine de Almería con el último 'fam trip' organizado por la Diputación Provincial, a través de 'Filming Almería', con el objetivo de promocionar los paisajes y las localizaciones cinematográficas de la provincia entre los profesionales del sector para conseguir atraer a nuevos rodajes.

ALMERÍA, 26 (EUROPA PRESS)

Los productores María Luisa Gutiérrez y Xabier Berzosa y el director de arte, Alain Bainée, han sido los protagonistas de este 'fam trip' que comenzó el pasado martes y los ha llevado al Desierto de Tabernas, el Cabo de Gata, la Alpujarra, la Sierra de los Filabres y la Comarca de Nacimiento. Este jueves, junto al diputado de Presidencia, Fernando Giménez, y al director del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), Enrique Iznaola, han compartido con los medios sus impresiones sobre la visita.

El diputado Fernando Giménez ha explicado que el objetivo de los 'fam trip' que organiza 'Filming Almería' es "que los cineastas puedan redescubrir y descubrir los tesoros paisajísticos y los escenarios con los que cuenta la provincia para poder ejecutar futuros rodajes". "Desde Diputación, vamos a seguir trabajando en la promoción de la provincia como destino de cine", ha afirmado.

Giménez ha destacado que "el cine debe seguir siendo motor económico de la provincia de Almería" y ha asegurado que esa seguirá siendo la "apuesta de 'Filming Almería' y de Fical".

Enrique Iznaola, director de Fical, ha recordado que los 'fam trip' son "la gran apuesta de la Diputación por el cine", ya que sirven para "dar a conocer los paisajes que oferta la provincia de una manera profunda y pormenorizada".

La productora María Luisa Gutiérrez ha asegurado que esta "es una iniciativa maravillosa, digna de copiar en otras provincias", porque "es estupendo conocer los entornos de la provincia, como las playas de Mónsul, Genoveses, o El Playazo", aunque se ha quedado "sorprendida" con la Rambla de los Yesos.

"Almería ofrece Sol, vegetación, desierto y una frondosa Alpujarra, desconocida para muchos", ha declarado la productora antes de reconocer que el sector cinematográfico se "anima" a rodar en la provincia gracias al "un interés institucional por fomentar esta industria".

Alain Bainée, director de arte, ha reconocido que ya había trabajado anteriormente en Almería, pero que ha sido "maravilloso poder ver y redescubrir" la provincia. "Ha supuesto una reinmersión en un lugar espectacular y una experiencia muy refrescante" con la que ha recordado otros rodajes en la provincia y se ha dado cuenta "de que podrías rodar otros trabajos y dibujar un nuevo mapa de localizaciones".

Por último, Xabier Berzosa, productor de la película 'Handia', ha destacado "la hospitalidad" de Almería y ha declarado que "el 'fam trip' ha sido una experiencia práctica, agradable y todo un placer. No tiene nada que ver con otras visitas a la provincia, porque he redescubierto los sitios con otros ojos y le he visto un potencial para trabajar del que no era consciente".