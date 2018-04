Medel cree que la reforma del sistema de pensiones no puede aguantar "más allá de principio" de la próxima legislatura

26/04/2018 - 17:10

El presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, ha asegurado que "todo el mundo está de acuerdo en que hay que reformular un sistema estable sobre las pensiones" y ha considerado que "el ir a fondo en la determinación de esa cuestión puede aguantar hasta el fin de esta legislatura, pero desde luego no más allá del principio de la próxima".

MÁLAGA, 26 (EUROPA PRESS)

Cuestionado por la actualización de las pensiones según el IPC, Medel, que ha dicho hablar sobre este asunto a nivel personal y no como presidente de dicha fundación, ha considerado que ese índice, aunque "muy importante", es "un elemento más".

Al respecto, ha incidido en que "el sistema de pensiones depende no sólo de que se actualicen conforme al IPC, sino de otras muchas cosas", como la edad de jubilación, que ha considerado "es más importante, quizás".

Se ha referido a "qué efecto tendría lo del IPC si no cambian las bases de cotización, las cuantías de las pensiones que se pagan, la edad de jubilación, y los sistemas que están detrás de la filosofía de por qué los pagos se estructuran así, en que normalmente las pensiones más elevadas las cobran las de más rentas porque son las que más han cotizado".

En este sentido, ha apuntado que "lo que va a determinar que el sistema de pensiones sea más o menos sostenible" es la reforma "a fondo" de todos eso.

Asimismo, Medel ha advertido de que "se conjugan dos cosas en un solo instrumento, que es que todo el mundo tiene derecho a una pensión, lo que a su vez se mezcla con que la pensión sea un elemento que favorezca a los más necesitados". "El objetivo no es el mismo, entonces tener un mismo instrumento para dos objetivos plantea problema", ha considerado.

Ha asegurado que el Pacto de Toledo "fue muy importante" y ha reiterado que "lo que es obvio" es que "todo el mundo está de acuerdo en que hay que llegar a un acuerdo de esa naturaleza", apuntando que el debate está en si "es ahora el momento o cuando sea la próxima legislatura". "El momento, no el fondo", ha manifestado.

Ha señalado que "los dos grandes bloques de gasto público que pueden condicionar a medio plazo la sostenibilidad del sistema del Estado del bienestar son las pensiones y el gasto sanitario", ambos "ligados al crecimiento de la población, porque la sociedad cada vez desea pensiones mayores y una atención sanitaria más amplia".

"Las pensiones son responsabilidad del Gobierno de la nación y eso debe ser un principio sacrosanto", ha manifestado, apuntando que "así como no se puede entender un Estado que no tenga una defensa común, difícilmente sería concebible un Estado que no tenga un sistema de pensiones común".

Ha aludido a que "por situaciones coyunturales, y creo que así se está enfocando, no se pueden romper principios básicos que están en la Constitución y que ya serían difíciles de orillar por esa barrera, pero en todo caso destruirían lo que es la cohesión de una nación o un estado".

Para Medel, "un sistema digno de pensiones es una piedra angular de un estado avanzado como debemos procurar que sea el nuestro" y ha afirmado que España tiene uno de los índices "más altos de Europa" en lo que "representa la pensión media sobre el salario medio", ya que, ha dicho, "tampoco en otras partes atan los perros con longanizas".

Preguntado por si ha llegado el momento de la subida de los salarios, ha manifestado en primer lugar que "están subiendo ya más de lo que subían en años pasados" y que "como todas las medias son engañosas, aquí son más engañosas", apuntando que "hay sectores con salarios bastantes decentes y otros con salarios más bajos, no se puede generalizar".

Asimismo, ha añadido que "sí tiene bastante sentido, y las centrales sindicales siempre han sido un poco reacias a esto, el no olvidarse de la situación de cada empresa, que también es una forma de que el trabajador se sienta integrado en la misma".