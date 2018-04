Casi 1.800 estudiantes de la US disfrutarán del programa de movilidad internacional el próximo curso

26/04/2018 - 17:34

Un total de 1.769 estudiantes de la Universidad de Sevilla (US) disfrutarán el próximo curso de una estancia en alguna universidad europea a través del programa Erasmus Plus, o en alguna universidad de países extracomunitarios a través del programa de movilidad internacional de la US.

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

El Centro Internacional de la US ha reunido a estos alumnos en el auditorio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en dos turnos con el objetivo de orientarlos y asesorarlos. Concretamente, se les ofrecen las recomendaciones generales y útiles para cualquier viajero (contacto con los consulados, seguros médicos y de asistencia, documentación necesaria) hasta los requisitos y documentos imprescindibles, según ha explicado la US en una nota.

Los centros de la Universidad de Sevilla con mayor número de estudiantes acogidos al programa de movilidad son la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (222 alumnos), la Facultad de Filología (177), la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (135), la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (126) y la Facultad de Turismo y Finanzas (117).

Por su parte, los países que reciben más alumnos de la US son Italia (392), Francia (163), Portugal (142) y Alemania (109), seguido de cerca por Reino Unido (90). En el lado opuesto de la tabla se encuentran países como Australia, Cuba, Irán e Israel, que reciben cada uno de ellos un estudiante de la US.

La internacionalización se ha convertido en uno de los grandes retos de las universidades y los programas de movilidad son cada año mejor valorados. Pero para la US la internacionalización va mucho más allá de la movilidad y la considera como una herramienta para hacer mejor las actividades universitarias. La internacionalización es un eje transversal de la US y por ello cuenta con un Vicerrectorado propio de Internacionalización.