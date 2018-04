Hermida defiende que se adscribe "provisionalmente" a En Marea tras hablar con Villares y los órganos políticos

26/04/2018 - 17:52

Compara la situación de Quinteiro con la de Cifuentes e insiste en que la parlamentaria tiene que dimitir

PONTEVEDRA, 26 (EUROPA PRESS)

El excoordinador de Marea Pontevedra y diputado electo Xoán Hermida ha explicado que la decisión de adscribirse "provisionalmente" al Grupo de En Marea en el Parlamento de Galicia la adoptó después de hablar con el portavoz, Luís Villares, y los órganos políticos de la formación rupturista.

Tras enviar este jueves por la mañana el escrito al Parlamento a través de fax, Xoán Hermida ha comparecido en rueda de prensa en Pontevedra para explicar públicamente los argumentos, algunos de los cuales ya habían sido recogidos en el documento que envió a la Cámara.

De esta manera, ha explicado que su decisión de adscribirse al Grupo de En Marea es "temporal", después de que Juan Merlo presentarse su renuncia cuando trascendió que había inflado su currículo. Hermida recogió en su escrito que renuncia a los derechos y prerrogativas asociadas al escaño, lo cual será efectivo cuando transcurran tres plenos ordinarios y no tome posesión formal del escaño.

Hermida ha recordado que si renunciase en este momento al escaño, como es su deseo por "razones personales" --dijo--, En Marea perdería su condición de "líder de la oposición" al dejar de ser la segunda fuerza política en número de diputados.

"INCIDENTE DE GAMBERRISMO NOCTURNO"

Pero ha dicho que no le da "gran importancia", puesto que su situación es "provisional" y ha lanzado un mensaje: "De facto" En Marea ya está con "13 diputados desde hace mes y medio" en referencia a la diputada Paula Quinteiro, que se vio envuelta en un incidente con la Policía Local de Santiago.

De hecho, la razón de que no deje su escaño, ha vuelto a reiterar, es que Quinteiro no haya presentado su dimisión como él pide y también lo hace el portavoz de En Marea. "Tras su "incidente de gamberrismo nocturno" éticamente "non representa a En Marea", ha manifestado.

Para Hermida, se "vulnera el contrato que con el electorado" cuando Quinteiro "no acata la disciplina de En Marea" y "quienes la respaldan, aunque sean mayoría en el grupo parlamentario". Por ello, les ha invitado a "reflexionar" ante su "concepción de la ética laxa".

"Yo lo que veo es que, ayer, una persona por robar dos cremas a una multinacional capitalista dimitió; otra por estar envuelta en un rollo a coches de obreros de Santiago, no dimite, y eso que es anticapitalista. Un poco contradictorio, ¿no?", ha expuesto en referencia a Cristina Cifuentes y Paula Quinteiro.

"LO MÁS PROVISIONAL POSIBLE"

Xoán Hermida espera que su situación como diputado que no tomará formalmente su acta "sea lo más provisional posible" hasta que En Marea fije una posición sobre Paula Quinteiro, a través de la consulta que previsiblemente se convocará este sábado por parte del Consello das Mareas.

"Nosotros vinimos a la política para levantar el listón de la ética y por lo tanto tenemos que ser muy exigentes", ha manifestado Hermida, quien ha recordado que todos los parlamentarios "aparte de la tribu a la que quieran pertenecer en sus ratos libres, son diputados y diputadas de En Marea".

Y por lo tanto, ha añadido, "deben disciplina, respeto y lealtad" a ese proyecto. Así, ha aconsejado a otros miembros de esta formación que "harían bien en dejar de amparar a Paula Quinteiro y acatar esa consulta a los inscritos" y que se pronunciará sobre el futuro de esta parlamentaria.

Mientras, ha reconocido que su situación sí "bloquea" al grupo parlamentario, pero ha manifestado que cambiaría esta situación si Paula Quinteiro es expulsada de En Marea.

"Si se va al Grupo Mixto, yo ya desbloqueo la situación", ha indicado. Tras Hermida, el acta correspondería al número siete de la lista de En Marea en la provincia de Pontevedra, Julia Torregrosa, militante de Podemos.