Villacís dice que "todos" saben que en la ciudad se está generando una "red clientelar" desde Ahora Madrid

26/04/2018 - 17:52

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha declarado que "todos" saben que en la ciudad se está generando una red clientelar" desde Ahora Madrid.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"En todos los plenos sacamos un nuevo caso de la red clientelar que esta implantando Podemos en el Ayuntamiento. Es evidente, lo sabemos todos", ha declarado tras asistir a la lectura teatralizada del pleno de investidura de Enrique Tierno Galván.

La edil ha cargado contra el aumento que asegura existir en subvenciones y contratos menores, unido al vídeo protagonizado por el diputado de Podemos Íñigo Errejón, "donde reconoce que los afines no viven del aire y que hay que construir instituciones populares de resistencia donde refug cuando estén en la oposición".

"Lo sabemos todos, es una evidencia, no es una cosa que nos estemos inventado que en Madrid se está generando una red clientelar dado que no han podido cunmplir el programa porque es incumplible, no es veraz y con el tiempo lo han convertido en sugerencia. Lo que hacen es cumplir voluntades y financiar esa red clientelar", ha añadido.