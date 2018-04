PSE de Gipuzkoa muestra su "indignación" ante la sentencia de 'La manada' y se adhiere a las concentraciones

26/04/2018 - 18:15

La secretaria del Igualdad del PSE-EE de Gipuzkoa, Susana García Chueca, ha mostrado su "indignación" ante la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra que ha condenado a nueve años de cárcel por "abuso sexual continuado", pero no violación a los cinco jóvenes sevillanos conocidos como 'La Manada', acusados de la violación en grupo de una chica de 18 años durante los Sanfermines de 2016.

SAN SEBASTIÁN, 26 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, tras asegurar que los socialistas guipuzcoanos "creíamos en su día a la víctima y la seguimos creyendo", ha anunciado que el PSE de Gipuzkoa va participar en todas las concentraciones que se convoquen para "acompañar a las mujeres y hombres que salgan a la calle a mostrar su indignación".

"No compartimos esta sentencia y esperamos que el Tribunal Supremo, con el máximo respeto, la corrija", ha afirmado García Chueca, quien ha lamentado que esta sentencia "en vez de ser ejemplarizante, nos pone a las mujeres al pie de las bestias". En este sentido, ha querido recordar que el PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de ley para que jueces y fiscales reciban formación sobre violencia machista.

Asimismo, se ha preguntado "cómo es posible que alguien dude que no existió violencia ni intimidación" en la actuación llevada a cabo por 'La Manada'. "¿Cómo se llama a que una chica sea agredida y acorralada sexualmente por cinco hombres jóvenes y fuertes?", ha remarcado. "¿Qué más tiene que hacer una mujer ante una violación? Hoy más que nunca no es no", ha concluido.