Cortes C-LM piden a CHS más infraestructuras hídricas en Albacete para "igualar condiciones" con Murcia

26/04/2018 - 19:03

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a una Resolución del PSOE por la cual se insta al Gobierno de España a paralizar obras y extracciones en pozos de sequía en la cuenca del Segura salvo casos excepcionales, así como a realizar infraestructuras en Albacete en igualdad de condiciones con Murcia.

TOLEDO, 26 (EUROPA PRESS)

Piden igualmente modificar planes de sequía para incorporar un enfoque más preventivo y de protección de los recursos, así como que la Confederación del Segura haga un mejor reparto del agua entre regantes de ambas comunidades autónomas.

Por contra, han rechazado la petición del PP que pasaba por aumentar la representación de la Comunidad Autónoma en la Confederación o crear nuevos regadíos para leñosos en la provincia de Albacete.

"EL TRASVASE HOY SERÍA IMPENSABLE"

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha dicho que la cuenca del Segura "es siempre complicada" y está ligada a la cuenca del Tajo mediante una infraestructura que "hoy por hoy sería impensable".

Ha considerado "entendible" que en Murcia se defienda el trasvase, aunque ha dicho que no es "acertado" que la región murciana vincule toda su riqueza al trasvase.

Mientras el agua por el trasvase llega a Murcia a 10 metros cúbicos por segundo, el volumen sólo alcanza los ocho metros cúbicos en el río a su paso por Aranjuez, por lo que Martínez Arroyo ha criticado que "se priorice" al Levante antes que a la cuenca cedente.

El titular de Agricultura, que ha recordado que el Gobierno castellano-manchego trabaja en un documento común con el sector afectado para defender el agua en la región, ha dicho que lo que tiene que hacer el Gobierno de España es "impulsar por fin el pacto nacional" en materia hídrica, urgiendo a que este se firme teniendo en cuenta a las comunidades autónomas.

"Este Gobierno no vende el agua. No mercadea con un bien público. No vende a Castilla-La Mancha", ha enfatizado.

PODEMOS LAMENTA QUE LA CHS ESTABLEZCA LA EXCEPCIONALIDAD "DE FORMA CRÓNICA

De su lado, el diputado del Grupo Podemos David Llorente, ha explicado que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) está "estableciendo de forma crónica la excepcionalidad" en su plan de sequía y ha criticado que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente haya redactado una instrucción técnica "que restringe seriamente las posibilidades de cambio".

Llorente ha afirmado que esa instrucción técnica "genera grave indefensión jurídica" a quienes presentan alegaciones a los planes de sequía e impide que estos se amolden a las características de los ríos y "consolida como supuesta normalidad situaciones de calara sobreexplotación que impiden una gestión preventiva de las sequías", además de incumplir "flagrantemente" la Directiva Marco del Agua.

"La CHS considera normalidad tener el embalse de La Fuensanta al 16% y el de Cenajo al 20%", ha lamentado, considerando "llamativo" que la Confederación esté tramitando para realizar sus pozos de sequía una solicitud de exención de la evaluación de impacto ambiental "mientras que a otros proyectos privados en los mismos acuíferos se les ha rechazado".

PSOE DICE QUE GRACIAS A LA JUNTA SE HAN PRECINTADO POZOS

A continuación, el diputado del Grupo Socialista Emilio Sáez ha defendido que gracias al Gobierno regional "se han podido precintar pozos" de sequía en la Sierra del Segura, algo que, según él, "demuestra la sensibilidad del Gobierno para parar esta sangría hídrica".

Sáez se ha quejado de que el agua de la cuenca del Segura "está explotándose de una manera impropia y desleal por una parte de la cuenca, con una premeditación y una alevosía importante".

"Tras ser vaciados los embalses del Tajo y los propios del Segura y tras esquilmar las reservas de aguas subterráneas, asistimos a esta nueva ofensiva que se plantea abrir nuevos pozos de sequía", ha apuntado, insistiendo en que Castilla-La Mancha mantendrá "una posición beligerante en el sentido de no aceptar que se siga esquilmando" a la cuenca alta del Segura.

PP DICE QUE PSOE ES EL RESPONSABLE DE LOS POZOS DE SEQUÍA

Por último, el diputado del Grupo Popular Francisco Núñez ha afirmado que el PSOE es "el único partido responsable de que haya pozos de sequía", ya que, en el momento de su ejecución, este partido "gobernaba en Hellín, en la Junta, en el Gobierno de España y en la CHS".

Núñez ha pedido al Gobierno autonómico que se comprometa a realizar nuevos estudios para que se sepa "si la zona está o no sobreexplotada" ya que "es tremendamente injusto y estresante ver cómo se abren los pozos con grandes cantidades de agua que pasa por nuestra puerta y no podemos utilizar".

El 'popular' ha repetido que "hay que volver a la senda del Plan Hidrológico Nacional y el pacto nacional del agua" para regresar "a la senda del consenso y el diálogo que garantice el agua en cantidad y calidad en todo el territorio nacional".