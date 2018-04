Galicia se moviliza contra la sentencia a 'La Manada' por abuso sexual: "Si tocan a una, respondemos todas!"

En Marea y BNG llaman a acudir "de forma masiva" y la presidenta de la Diputación de Pontevedra pide cambiar la legislación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 (EUROPA PRESS)

El malestar causado por la condena de nueve años de prisión impuesta por abuso sexual a los miembros de 'La Manada' se ha sentido también en Galicia con la convocatoria de movilizaciones de protesta en diez municipios bajo el lema 'Se tocan a unha respostamos todas!'.

En concreto, las manifestaciones se celebran a las 19,30 horas en Bertamiráns (Ames, A Coruña); a las 20,00 horas en Santiago, A Coruña, Pontevedra, Ourense y Noia (A Coruña); a las 20,15 en Ferrol; y a las 20,30 horas en Lugo, Vigo y As Pontes (A Coruña).

La reacción política ha llegado de la mano de BNG y En Marea, quienes, en sendos comunicados, llamaron a la población a acudir "de forma masiva" a las protestas contra una sentencia que han tachado de "lamentable, "vergonzosa" y "machista".

Por su parte, los rupturistas han asegurado que esta condena demuestra "una vez más la desigualdad y la desprotección" a la que las mujeres están sometidas en su vida.

Esta sentencia "queda muy lejos" de lo que En Marea entiende por "justicia", indican. Y es que la formación ve "con gran preocupación" el mensaje que se le transmite a la sociedad.

"No podemos entender cómo puede no existir violencia ni intimidación cuando una mujer es atacada contra su voluntad por cinco hombres que la penetran sin su consentimiento y sin poder defenderse durante 18 minutos", ha censurado.

Además, En Marea ha criticado que se insista en que las mujeres denuncien cualquier tipo de violencia si "la realidad" es que cuando lo hacen están "solas, sin recursos a los que acudir y ante una sociedad y una justicia con un machismo estructural tremendamente arraigado".

"REPULSIÓN" ANTE LA SENTENCIA

Por su parte, la diputada y coordinadora de acción feminista del BNG, Noa Presas, ha mostrado su "repulsión" ante la sentencia "vergonzosa" contra 'La Manada'.

Para la nacionalista, la condena de nueve meses envía a las mujeres "un mensaje claro: si eres violada y no te resistes para no poner en riesgo tu vida, no te van a creer". "La única prueba válida contra la violencia machista es ser asesinada", ha criticado.

Presas ha dicho a todas las mujeres que "no están solas" y que "el feminismo y las organizaciones políticas están comprometidas para transformar la sociedad hasta que sean todas libres y respetadas en todos los planos de la vida".

"ATENTADO" CONTRA LAS MUJERES

Por su parte, Anova --una de las formaciones que integra En Marea-- también ha mostrado su rechazo a través de una nota de prensa ante una sentencia que considera "un atentado contra los derechos de las mujeres".

Y es que, para este partido, la condena ha sido "lamentablemente escrita con desprecio por la víctima y con comprensión hacia los violadores, mismo con un voto particular de absolución".

Así, Anova también ha llamado a "ocupar las plazas y calles de Galicia" para que la ciudadanía exija "un cambio de fondo en las políticas públicas que incluyan la perspectiva de género". "Solo mediante la movilización permanente de la sociedad gallega acabaremos con esta regresión en términos democráticos", ha concluido.

"CAMBIAR LA LEGISLACIÓN"

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha expresado su "respeto más absoluto" a las sentencias judiciales, pero también ha asegurado que en España "no hay leyes que garanticen la libertad, la seguridad y los derechos de las mujeres".

La socialista ve "incomprensible" que "en pleno siglo XXI no se considere que no se ha ejercido violencia sobre esa mujer, que fue violada por cinco hombres". "Hay que cambiar la legislación", ha finalizado.