Camps arremete contra Oltra por apoyar ahora los grandes eventos: "Ha cambiado la camiseta por otra forma de vestir"

26/04/2018 - 19:10

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha exhibido una fotografía de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, con una camiseta con su cara --que llevó durante su etapa con la oposición como portavoz de Compromís-- para acusarla de "cínica" por criticar la política de grandes eventos y ahora apoyarlos y "ponerse los tacones". "Ha cambiado la camiseta por otra forma de vestir".

VALÈNCIA, 26 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Camps en una comparecencia en Les Corts en la comisión que investiga la gestión de las instituciones feriales de la Comunitat. En un momento en el que la diputada de Compromís Teresa García le ha preguntado por su relación con la empresa Laterne, el 'expresident' ha mostrado unas fotografías de Oltra con la famosa camiseta que lleva impresa la cara de Camps y el lema 'Wanted'.

"Esta señora se puso la camiseta cuando yo firmaba en Boston la salida de la Volvo Ocean Race en Alicante, que esta señora luego se puso los tacones para ir. Fíjense si cambia la música estar en la oposición que en el gobierno", ha remarcado. Tras esta intervención, la diputada de Compromís Mireia Mollà ha señalado que Oltra sí ha pagado por esta prenda y ha salido de la sala.

Camps ha insistido en que Oltra exhibió la camiseta mientras él firmaba "este gran evento" en un viaje "de ida y vuelta". "Yo no estuve una semana en China y Japón, sino que lo hice en un viaje de ida y vuelta para que no se pusiera más nerviosa la oposición". "Siempre apoyaré estos evento, pero lo que no apoyaré es actitudes cínicas y decir una cosa y hacer otra en otro momento".

"Aquella camiseta significa un momento muy especial de alguien que ha cambiado la camiseta por otra forma de vestir, que me parece curiosísimo que cuando criticaba que yo estaba trayendo la Volvo Ocean Race aquí en cuanto ha podido se ha puesto en frente del barco y poco lo ha faltado para subirse y salir a navegar", ha aseverado Camps.

Al respecto, la diputada de la coalición ha subrayado que no iba a consentir que se critique a su grupo que "tanto ha luchado contra la corrupción", y ha recriminado a Camps que "todos los valencianos haya pagado las consecuencias de las decisiones de su gobierno", que se caracterizó, según ella, por "el despilfarro y la corrupción", a lo que Camps le ha contestado: "No es despilfarro invertir en colegios y hospitales".