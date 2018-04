Santisteve cree "benevolente" la ausencia de violencia que se recoge en la sentencia de 'La Manada'

26/04/2018 - 19:13

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha considerado que es "excesivamente benevolente" la ausencia de violencia que se recoge en la sentencia de 'La Manada'.

ZARAGOZA, 26 (EUROPA PRESS)

El fallo dictado por la Audiencia de Navarra, que se ha conocido este jueves, ha condenado a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual a los cinco miembros de 'La Manada' pero les ha absuelto del delito de agresión sexual y delito contra la intimidad por violación grupal en los San Fermines de 2016.

"No he tenido ocasión de leer los cerca 300 folios, me he quedado en los hechos probados y la valoración de esos hechos probados y mi función exige respetar la resoluciones judiciales, pero como abogado que he asistido a múltiples condenas por delitos de violencia e intimidación me parece que el objeto de intimidación o ausencia de violencia que se maneja en esta sentencia es excesivamente magnánimo o benevolente", ha expresado el alcalde.

Santisteve se ha acercado hasta la Audiencia de Zaragoza, en la calle Coso, para sumarse a la concentración convocada por las redes sociales en contra del fallo de esta sentencia.

"La discrecionalidad judicial es muy amplia a la hora de interpretar esto y en materia de robo con intimidación os podría decir que los tribunales son tajantes cuando existe una cierta vis psíquica que impide a la víctima reaccionar", ha zanjado.

"Estamos en un país más retrógrado y menos democrático, de una forma cada vez más indignante para la ciudadanía", ha continuado Santisteve, emplazando a "cambiar esta cultura machista, que está cada vez más asentada en las instituciones del Estado". Ha considerado que "tiene que haber un reciclaje y formación en profundidad, más sensibilidad hacia las reivindicaciones históricas del movimiento feminista".