Camps dice que Agramunt le dijo que todo es "mentira" y le dio datos que "desmienten completamente" el informe

26/04/2018 - 19:19

Así se ha pronunciado Camps al ser preguntado por este tema tras comparecer en la comisión de investigación de Feria Valencia en Les Corts Valencianes.

VALÈNCIA, 26 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha afirmado este jueves que ha podido hablar con el expresidente de la Asamblea del Consejo de Europa y actual senador del PP, el valenciano Pedro Agramunt, y le dijo que todo es "mentira" y, además, le dio datos que "desmienten completamente" el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) que ve "fuertes sospechas" de que Agramunt participó en "actividades corruptas".

El expresidente ha explicado que habló con Agramunt tras enterarse de la publicación del informe: "Me leyó un comunicado y me dijo que todo eso era falso. Y, además, me dio algunos datos que imagino él tendrá que dar donde corresponda que desmienten completamente ese informe".

Sobre si considera machistas las declaraciones de Agramunt con las que negó los sobornos con prostitutas que, según recoge el informe, habría recibido asegurando que "ojalá pudiera hacer esas cosas", ha indicado que no recuerda esas palabras.

"Machista, machista, de la vida política nacional sé de Pablo Iglesias en muchas declaraciones suyas, pero esta declaración en concreto no la recuerdo", ha dicho.