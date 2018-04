Garrido (PP): "PSOE, Cs y Podemos podían haber continuado con la tramitación de la Ley Integral de Transexualidad antes"

26/04/2018 - 19:21

Ante las declaraciones realizadas este jueves por los grupos de la oposición en el Parlamento de La Rioja sobre la Ley Integral de Transexualidad que se tramita en la Cámara Regional, el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha recordado que "PSOE, Ciudadanos y Podemos podían haber continuado con la tramitación de esta iniciativa mucho antes, si no lo han hecho ellos tendrán que explicar sus motivos".

LOGROÑO, 26 (EUROPA PRESS)

"Por una cuestión de aritmética parlamentaria, resulta imposible que el Grupo Popular bloquee nada en la Cámara Regional, donde no cuenta con mayoría suficiente", ha resaltado.

"Si tanto les urgía reanudar los trabajos sobre esta cuestión, no se comprende que no hayan adoptada esta decisión antes, ya que el Reglamento del Parlamento les da la oportunidad para hacerlo. En este sentido, parece que sólo les interesa esta Ley de cara a la galería, porque no se entiende que pudiendo solicitar la convocatoria de la Comisión para seguir con su tramitación en el momento que quieran hacerlo, no lo hagan", ha añadido.

En este sentido, el portavoz del Grupo Popular recuerda que el artículo 38 del Reglamento del Parlamento de La Rioja establece que las comisiones se pueden convocar por su presidente a iniciativa propia, de acuerdo con el del Parlamento; o a petición de dos grupos parlamentarios; así como de una quinta parte de los miembros con un mínimo de tres.

"Es decir, los mismos partidos que esta mañana han escenificado una nueva foto de cara a la galería, podrían haber solicitado la convocatoria de esta comisión mucho antes, sólo con la firma de los portavoces de dos grupos parlamentarios o con la firma de tres diputados. No tiene ningún sentido acusar al Grupo Popular de retrasar nada cuando sencillamente es imposible, dado el reparto de escaños".

El portavoz del Grupo Popular ha señalado que en la actualidad, la Proposición de Ley está en el trámite de aprobar las comparecencias de expertos solicitadas por los grupos parlamentarios "y se deben buscar fechas para su celebración".

"A este respecto, teniendo en cuenta la actividad de la Cámara durante este mes de abril, con comparecencias en la Comisión de Investigación sobre la gestión de la Consejería de Presidencia, en la Comisión de Investigación sobre el Plan General de Villamediana, en la de la Proposición de Ley de gratuidad de libros de texto y material curricular; así como las de expertos para asesorar sobre la modificación de la Ley Electoral, resulta obvio la necesidad de priorizar unos trabajos sobre otros".

Más aún, "cuando se sigue trabajando en la ponencia de Reforma del Estatuto, en la Ponencia Legislativa de la Proposición de Ley de Protección de los animales y se va a reanudar la tramitación de la ILP de Protección del Paisaje del Viñedo", finalizan.