Carmena remarca que "no es no" y que "consentir es decir sí" y dice a víctimas de violencia sexual que no están solas

26/04/2018 - 19:34

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha remarcado que "no es no" y que "consentir es decir sí" mientras que ha trasladado a las mujeres que sufren violencia sexual que no están solas: "estamos con vosotras".

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

A través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa se ha referido a la sentencia de La Manada. Cree que es "evidente" que se tiene "mucho que avanzar en educación para que la sexualidad se base siempre en el respeto y la libertad". "No es no y consentir es decir sí", ha subrayado.

"No estáis solas, estamos con vosotras", ha trasmitido a las mujeres que sufren violencia sexual.