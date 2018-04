Monago mantiene que "no debe ser fácil" sentenciar en el caso de 'La Manada' con "tanta presión social y mediática"

26/04/2018 - 19:32

El presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado que "no debe ser fácil" dictar una sentencia, como la del caso de 'La Manada', "con tanta presión social y mediática", y recuerda a las partes que, si no están de acuerdo con el fallo de la Audiencia Provincial de Navarra que acusa a los cinco jóvenes de un delito continuado de abuso sexual, pueden recurrir.

CÁCERES, 26 (EUROPA PRESS)

"Si alguien de las acusaciones entiende que la sentencia no se ha dictado conforme a derecho cabe la opción de recurso porque afortunadamente estamos en una democracia consolidada y cuando uno entiende que una resolución judicial no ha llegado a su alcance, por defecto o por exceso, cabe el recurso al Tribunal Supremo", ha recordado.

"Yo no soy juez y no debe ser fácil ser juez", ha insistido Monago, que añade que él "no ha visto la cinta" en la que se ha basado la sentencia judicial, la cual "respeta" porque, como representante público del poder legislativo, tampoco le gustaría que un juez opinase sobre su labor política.

El líder de los 'populares' extremeños ha recordado que, "en muchos casos", a su partido "no le gustan" algunas sentencias que no van a favor de los intereses del PP, pero ha insistido en mostrar su "respeto" al trabajo judicial.

"No se pueden dictar sentencias ni a golpe de twits no de Facebook, sino a través de un proceso de reflexión muy profunda", ha recalcado, al tiempo que ha añadido que su opinión "no vale más que la de cualquier extremeño".

Monago ha hecho estas declaraciones en la capital cacereña a preguntas de los medios sobre este asunto antes de participar en un acto público de partido en el que ha reunido a los cargos electos del partido judicial de Cáceres.