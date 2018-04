Más de un centenar de personas se concentra en Mérida contra la sentencia de 'La Manada' al grito de "no es no"

26/04/2018 - 19:38

Más de un centenar de personas se ha concentrado este jueves en la Plaza de España de Mérida contra la sentencia del caso de 'La Manada' al grito de "no es no" y "no es abuso, es violación'.

MÉRIDA, 26 (EUROPA PRESS)

De este modo, las mujeres y hombres concentrados han proclamado consignas contra la sentencia de la Audiencia de Navarra que ha condenado a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual a los cinco miembros de 'La Manada', a los que ha absuelto del delito de agresión sexual y delito contra la intimidad de los que habían sido acusados.

Entre esas consignas se encontraban también mensajes de apoyo a la víctima como "Hermana, yo sí te creo" o "Si nos tocan a una nos tocan a todas", así como mensajes contrarios a la justicia como "Esta justicia es una mierda" o "Justicia machista, justicia patriarcal".

En declaraciones a los medios, Carmen Sánchez, una de las concentradas que se ha definido como mujer feminista, ha asegurado que le ha motivado participar en este acto la sentencia "tan indignante" que se ha dictado, aunque ha dicho que "se olía algo" en este sentido "cuando han tardado tanto tiempo" los jueces en pronunciarse.

Así, ha considerado que "la justicia en este país no es justicia" cuando se condena "a unos violadores a nueve años" mientras que los acusados de ser los presuntos autores de dar una paliza a unos guardias civiles en Alsasua (Navarra) se podrían enfrentar a penas de hasta 62 años y medio de prisión, ha dicho.

Por su parte, Eva García, otra de las concentradas, ha dicho que "lo importante" de estos actos de protesta que se están celebrando en España tras la sentencia es que puedan servir para que se "oiga" a las mujeres.

"Ya está bien de que nos callemos, ya no nos vamos a callar, ya llevamos muchos años calladas y ya es hora de que se nos oiga y que pare todo esto, que cambie la justicia, porque ya es hora de que cambie la justicia, que es muy machista y no es justa, para nada es justa y menos para nosotras", ha dicho.

También Cristina Ruiz, otra de las asistentes, ha lamentado que, tras esta sentencia, a las mujeres les espera el papel de ser una víctima y solo ser considerado un caso de violación si "ella muere", por lo que abogado por tener "más en cuenta el testimonio de la mujer".

Asimismo, ambas han coincido en que les ha sorprendido la respuesta de la ciudadanía de Mérida a esta concentración que se ha convocado a través de las redes sociales y en muy poco tiempo.

Cabe destacar que, junto a la concentración de Mérida, las ciudades de Cáceres y Badajoz, además de otras extremeñas, también se han sumado a los actos de protesta convocados en diferentes puntos del país contra este fallo judicial.